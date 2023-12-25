Mahsun Kırmızıgül’ün yılbaşı ücreti dudak uçuklattı: Tarkan’dan sonra geliyor!

Sahnelere şekilde geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak. Usta sanatçı, bir gece için 12 milyon TL alarak Tarkan’ın 25 milyon TL’lik rekoruna ortak oldu.
Sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak. Usta sanatçı, bir gece için 12 milyon TL alarak megastar Tarkan’ın 25 milyon TL’lik rekoruna ortak oldu.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, ünlülerin yılbaşı programlarıyla ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:
“Çok sayıda mekânın peşinde olduğu Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak. Savoy Hotel’in yılbaşı galasında sahneye çıkacak olan sanatçının aldığı ücreti de öğrendim! Tam tamına 12 milyon TL!
Biliyorsunuz günlerdir sanatçıların yılbaşı konserleri için aldıkları ücretler konuşuluyor. Tarkan, 25 milyon TL ile zirvede. Mahsun Kırmızıgül de 12 milyon TL ile zirveye yerleşti ve ikinciliği kaptı! Üçüncü sırada 10 milyon TL ile Kenan Doğulu var… Bu arada Mahsun Kırmızıgül’ü yılbaşında izlemenin bedeli ise 16 bin TL’den başlıyor!”