Mahsun Kırmızıgül deprem sonrası ‘Prestij Meselesi’ni vizyondan çekti

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran Prestij Meselesi filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat’ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül’ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla.