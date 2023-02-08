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Mahsun Kırmızıgül deprem sonrası ‘Prestij Meselesi’ni vizyondan çekti

Mahsun Kırmızıgül deprem sonrası ‘Prestij Meselesi’ni vizyondan çekti
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08 Şubat 2023 - 15:38

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan ‘Prestij Meselesi’, 3 Şubat Cuma günü vizyona girmişti. Yapım şirketi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası filmin gösterimine ara verildiğini duyurdu.

Mahsun Kırmızıgül deprem sonrası Prestij Meselesini vizyondan çekti

Ünlü şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in şöhret olma yolculuğunu anlatan Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat Cuma günü izleyiciyle buluşmuştu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 10 ilde yıkıma neden olan ve her dakika bilançonun ağırlaştığı depremler nedeniyle Prestij Meselesi’nin vizyonuna ara verildi.

Mahsun Kırmızıgül deprem sonrası Prestij Meselesini vizyondan çekti

 

“YÜREĞİMİZDE ACI VARKEN GÖSTERİME DEVAM ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Yapım şirketi Boyut Film tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran Prestij Meselesi filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat’ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül’ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla.

 

Mahsun Kırmızıgül deprem sonrası Prestij Meselesini vizyondan çekti
Kaynak:www.milliyet.com.tr

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