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MAHSUN HANDEYİ OYNATTI

MAHSUN HANDEYİ OYNATTI
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03 Şubat 2023 - 17:03

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesinde kalça dansı yaptı.

Bir ara beyaz perdeye küsen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, uzun bir aradan sonra sinemaya dönüş yaptı. Gala için özel hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, kendi filminin galasında sahne aldı.

Birçok ünlü ismin katıldığı gala partisinde dikkat çeken görüntüler sosyal medyaya düştü.

Mahsun Hande’yi oynattı

Hande Sarıoğlu, oyunculuk deneyimi yaşadığı filmin galasında Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıktı. Sahnede kalça dansı yapan spiker, sosyal medyada gündem oldu.

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filmi, henüz vizyona girmeden ailenin bir kısmıyla davalık olmuştu.

Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu dans etti
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu dans etti
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu dans etti
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu dans etti
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu dans etti
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