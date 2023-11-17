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Madagaskar’da cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı tartışması

Madagaskar’da cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı tartışması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 11:22

Madagaskar’da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı, seçime katılım oranının yüzde 37,2 olduğu açıklandı.

Madagaskar Ulusal Seçim Kurulu’nun resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, yaklaşık 11 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 37,2 oldu.

Diğer yandan yerel basında çıkan haberlere göre, eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’yı protesto etmek için sandığa gitmeyen 10 muhalif aday bu oranın en fazla yüzde 20 olabileceğini öne sürdü.

Ülkede 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandığa gitme oranı yüzde 55 olarak açıklanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Rajoelina da dahil 13 ismin adaylığını onaylasa da 10 aday, Rajoelina’nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçimi boykot kararı almıştı.

İlk resmi sonuçların 24 Kasım’da açıklanması bekleniyor.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşamaması durumunda ikinci tur 20 Aralık’ta yapılacak.

RAJOELINE’YA ‘KURUMSAL DARBE’ SUÇLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina’nın adaylığı, ülkede bir süredir tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina’nın da olduğu 11 aday, “kurumsal darbe” yapmakla suçladıkları Rajoelina’nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül’de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasası’na göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevini bıraktığında, makamına Senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesine Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 11 aday, Rajoelina’nın adaylığına karşı ekim başında sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

TARTIŞMALI FRANSIZ VATANDAŞLIĞI

Ülkeyi 2018’den bu yana yöneten Rajoelina’nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasası’na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkan Rajoelina, kamuoyu baskısıyla temmuzda ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo’daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009’da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013’e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa’ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina’ya görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiği belirtiliyor.

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