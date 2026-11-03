LPG Kullanan Sürücülere Kötü Haber: Litre Fiyatı 52 Lirayı Gördü

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürücülere zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine yapılan yüksek oranlı zamların ardından bu kez LPG fiyatları yükseldi. 3 Kasım Salı günü itibarıyla geçerli olan yaklaşık 9 liralık artışla otogazın litre fiyatı birçok şehirde 50 liranın üzerine çıktı.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Geçtiğimiz 1 Kasım’da benzinin litresine 4 lira 10 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş zam yapılmıştı. Sürücüler henüz bu artışın etkisini yaşarken LPG fiyatlarında da büyük bir yükseliş gerçekleşti.

OTOGAZA YAKLAŞIK 9 LİRA ZAM YAPILDI

3 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına yaklaşık 9 lira zam uygulandı. Yapılan artışla birlikte LPG fiyatları 50 lira sınırını aşarak araç sahiplerinin bütçesine yeni bir yük getirdi.

Zam sonrası şehirlerdeki güncel otogaz fiyatları da belli oldu. İstanbul’da LPG’nin litre fiyatı 50,10 liraya yükselirken Ankara’da 50,79 lira, İzmir’de ise 50,70 lira seviyesine çıktı.

Doğu illerinde ise otogazın litre fiyatı 52,47 liraya kadar ulaştı. Böylece LPG kullanan araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten önemli ölçüde etkilendi.

İŞTE ZAM SONRASI LPG FİYATLARI

Yapılan yaklaşık 9 liralık artışın ardından açıklanan şehir bazlı otogaz fiyatları şöyle:

İstanbul: 50,10 TL

Ankara: 50,79 TL

İzmir: 50,70 TL

Doğu illeri: 52,47 TL

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine ve satış noktalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 1 EKİM’DE SONA ERMİŞTİ

LPG fiyatlarındaki artışta vergi düzenlemeleri de etkili oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi, 1 Ekim itibarıyla sona erdi.

Sistem kapsamında LPG’de kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı, yapılan düzenlemeyle 11,3830 liraya çıkarıldı.

Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki maliyet artışlarının pompa fiyatlarına yansıması daha belirgin hale geldi.

ARAÇ SAHİPLERİ YENİ FİYATLARI TAKİP EDİYOR

Benzin ve motorinin ardından LPG’ye de gelen yüksek oranlı zam, akaryakıt giderlerini azaltmak amacıyla otogaz kullanan sürücüleri de etkiledi.

Özellikle araçlarını yoğun kullanan vatandaşlar, peş peşe gelen fiyat artışları nedeniyle akaryakıt harcamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Önümüzdeki günlerde petrol piyasaları ve vergi düzenlemelerinde yaşanacak gelişmelerin pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.