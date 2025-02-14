LONDRA’DA TÜRK KONSOLUSLUĞU ÖNÜNDE KUR’AN-I KERİM YAKILDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur’an-ı Kerim’i yakarak büyük bir provokasyona imza attı. Olay anı, sosyal medyada hızla yayıldı ve dünya çapında tepkilere yol açtı. Olayın ardından polisin ve ambulans ekiplerinin hemen bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Kur’an-ı Kerim’i Yakan Eylemciye Tepki

Olay, Londra Türk Konsolosluğu önünde gerçekleşti. Bir kişi, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vererek yakmaya başladı. Görüntüler sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.

Eylemciye karşı, bir adam bıçakla müdahale etti. Bu adam, Kur’an-ı Kerim’i elinden alarak eylemciye tükürdü. Olayın ardından polis ve ambulans ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolar, müdahale eden kişinin tepkisini gösteren anları içeriyor.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı tepkiler hızla yayıldı. Birçok kişi, İslam’a ve kutsal değerlere yönelik bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Sosyal medya kullanıcıları, provokatif eyleme karşı sert tepkilerde bulundu.

Ayrıca, Türk hükümeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı da bu eyleme dair kınama açıklamaları yaptı. Tepkilerin büyümesiyle, İngiltere makamları da olayın takibini sürdüreceklerini duyurdu.

Londra’daki Güvenlik Durumu ve Devam Eden Soruşturma

Olayın hemen ardından Londra polisi, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Kur’an-ı Kerim’i yakan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ambulans ve polis ekiplerinin olay yerinde bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Londra’daki yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.

Kur’an-ı Kerim’in Yakılması: Uluslararası Tepkiler

Bu tür eylemler, dünya genelinde dini hassasiyetleri olan pek çok kişiyi rahatsız etmiş durumda. İslam dünyasında Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık olarak görülen bu eylem, uluslararası alanda da yankı buldu. Birçok ülke, İslam karşıtı eylemleri kınarken, insan hakları savunucuları da eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını ihlal ettiğini savundu.

Londra’daki Türk Konsolosluğu önünde gerçekleşen bu eylem, sadece Türk vatandaşları değil, dünya genelindeki Müslüman topluluklar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İngiltere hükümeti, polisin soruşturmayı titizlikle yürüteceğini belirtti. Bu olay, dini hassasiyetlere saygı gösterilmesi ve uluslararası barışın korunması adına önemli bir hatırlatma oldu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com