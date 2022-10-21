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‘Liz Truss kaybetti, marul kazandı’ İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın istifası için şoke eden başlığı attılar!

‘Liz Truss kaybetti, marul kazandı’ İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın istifası için şoke eden başlığı attılar!
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21 Ekim 2022 - 11:24

İngiltere’de Boris Johnson’dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, ülke tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçti ve hem kendisinin hem de partisinin hanesine büyük bir başarısızlık ve utanç puanı yazdırmış oldu. İngiliz basını ise bu istifa sonrasında yaşanan fırtınayı manşetlerine oldukça tuhaf şekilde taşıdı…

Liz Truss göreve geldikten 45 gün sonra yoğun baskılara direnemeyerek istifa ederken sadece başbakanlık koltuğunu değil, bir marul karşısındaki yarışı da kaybetti.

Bulvar gazetesi Daily Star geçen Cuma günü Liz Truss’ın iktidarda kalma çabasına atıfla, bir masaya başbakanın fotoğrafı ile bir göbek marul yeleştirmiş ve “Hangisi daha çok dayanacak?” diye sormuştu.

Daily Star’a göre marketten alınan marulun ortalama 10 günlük raf ömrü var.

Truss’ın istifası, yarışmanın yedinci gününde geldi.

Gazete masadaki görüntüyü internetten canlı yayınlamaya başlamış ve bir peruk kondurduğu marula göz ve ağız çizmişti.

Liz Truss kaybetti, marul kazandı İngiltere Başbakanı Liz Trussın istifası için şoke eden başlığı attılar

Downing Caddesi, No: 10… İngiliz başbakanlarının resmi konutu

 

DAİLY STAR: MARUL DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇIKTI

Truss, bugün Downning Sokağı 10 Numara’da bulunan başbakanlık konutunda istifa açıklamasına başladığında, Daily Star’ın Twitter’daki canlı yayınını 12 bin kişi izliyordu.

İstifanın ardından sayı bir anda 21 bine tırmandı. Bu sırada bir yandan milli marş çalarken masaya uzanan bir el Liz Truss’ın fotoğrafını ters çevirdi ve ekranda “Bu marul, Truss’tan daha uzun ömürlü çıktı” yazısı belirdi.

Daily Star’ın Twitter’daki paylaşımının altında başbakan için alaycı ifadeler kullanılırken marulu öven yorumlar yapıldı.

Liz Truss kaybetti, marul kazandı İngiltere Başbakanı Liz Trussın istifası için şoke eden başlığı attılar

Truss’ın istifasının ardından gözler bir anda yeniden Boris Johnson’a çevrildi

 

İSTİFA AÇIKLAMASI

Kameraların önüne geçen Truss parti yeni liderini seçene kadar Başbakanlık görevine devam edeceğini belirtti.

Truss “Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydiler, Muhafazakar Parti tarafından bunu değiştirmek için seçildim. Brexit’in özgürlüklerinden yararlanacak düşük vergili, yüksek büyümeli bir ekonomi için bir vizyon belirledik. Ancak, durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimi kabul ediyorum. Bu nedenle Majesteleri ile, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirdim’ ifadelerini kullandı.

Liz Truss kaybetti, marul kazandı İngiltere Başbakanı Liz Trussın istifası için şoke eden başlığı attılar

GÖREVİ 44 GÜN SÜRDÜ

 

Liz Truss 5 Eylül’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçilmiş, 6 Eylül’de de başbakan olarak atanmıştı.

Boris Johnson’ın istifasının ardından göreve gelen Truss’ın başbakanlığı 44 gün sürdü. Truss böylece İngiltere tarihine koltukta en az oturan başbakan olarak geçmiş oldu.

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