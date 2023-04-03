Liste çalışmalarında son durum ne? Dicle Canova son kulisleri aktardı

Dicle Canova’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AYRI AYRI GİRME KONUSUNDA KARAR DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?

7 gün var ve birçok şey tabii ki yaşanabilir. Bu hafta çok çetin geçecek. Bol görüşmeli bir haftaolacak. AK Parti’de temayül ve mülakatlar bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği üst komisyon gerçek değerlendirmeyi yapacak. Daha çok genç ve kadın yer alacak. 3 dönem kurula uygulanması bekleniyor. Bu uygulanırsa 42 isim listeye girmeyecek. Cumhur İttifakı’nda kesinleşen tek şey HÜDAPAR’ın AK Parti listelerinden girecek olması. Seçilebilecek yerden 3 isme yer verileceği konuşuluyor. Konuştuğum bir MHP’li kurmay ‘Bizim AK Parti ile ortak liste çalışmamız olmadı. 1 veya 2 vekilin çıkarılan illerde ortak listenin avantajı olabilir ama bizim logomuz her şeyin üstün’ dedi. AK Parti ve MHP ortak liste yapmama konusunda kararlı görülüyor. BBP ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler devam edecek. 9 Nisan’a kadar pek çok şey mümkün olabilir.

MİLLET İTTİFAKI’NDA NASIL BİR TABLO VAR?

Daha zorlu bir süreç bekliyor. CHP ve İYİ Parti arasında ayrı görüşmeler yapılıyor. İttifaktan çekilme seçeneği hala mevcut. 6 Nisan’a kadar ittifaklardan çekilmeler yaşanabilir. Seçime girecek olanların 41 ilde aday göstermesi gerekiyor. 9 Nisan’da hiçbir ilden aday göstermez, bir başka partinin listelerinden girerse otomatik olarak düşmüş olacak. İttifakta imzası olacak ama fiilen bir anlam ifade etmeyecek. Bu formülün devreye sokulabileceği kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti cephesi 9-10 ilde ortak liste yapılacak iddiasını doğrulamadı. Görüşmeler devam ediyor. CHP’den de daha fazla ilde ortaklık olabilir sinyalleri geliyor. Seçmenin de kafasını karıştıracak listeler çıkabilir.

İTTİFAK İÇERİSİNDE İTTİFAK OLUR MU?

DEVA, Gelecek, Saadet ittifak içi ittifak yapabilir mi ihtimali üzerinde duruldu. DEVA Partisi’nin kendi logosuyla seçime girme yönünde bir kararlığı olduğu ifade ediliyor. DEVA Partisi’nin ittifak içerisinde ittifaka onay vermediği ve CHP listelerinden seçime girmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.