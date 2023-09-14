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Libya’da Başbakan’dan acil soruşturma talimatı!

Libya’da Başbakan’dan acil soruşturma talimatı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 13:19

Selde yağmur sularını tutan barajların çöktüğü Libya’da, Başbakan’dan acil soruşturma talimatı.

Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Libya Başbakanı Dibeybe ise yağmur sularını tutan Derne barajlarının çökmesine ilişkin “acil soruşturma” talimatı verdi.

“Daniel” fırtınası sırasında Derne’deki iki barajın çökmesiyle ilgili “acil soruşturma” açılmasını emreden Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, “Başsavcı’ya Derne’deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdim” dedi.

“İKİ BARAJ ÇÖKTÜ, BU TAM BİR FELAKETTİ”

Libyalı tarihçi Ferac Davud ed-Dernavi, Derne’nin yarısının vadinin alt tarafında kaldığını ve kentin güneyinden gelen tüm yağmur sularının döküldüğü bir noktada olduğunu belirterek, “Daniel’ fırtınasının etkili olmasının ardından kentte yağmur sularını tutan iki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti” demişti.

Dernavi, Libya’da yerel yetkililerin vadiden kaynaklı doğal afet tehlikesini engellemeye çalışarak barajlar inşa ettiğine ancak felaketlerin yine de sürdüğüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dün çöken barajlar, yani El-Bilad ve Bumansur barajları 1986 yılında inşa edilmiş. O dönemde baraj sularının kanalizasyondan sızması sonrasında yine sel felaketi meydana gelmiş ve insanlar zarar görmüş.”

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