LGS 2025 Sonuçları 11 Temmuz’da Açıklanacak! Öğrenciler Tercih Sürecine Hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Öğrenciler, sonuçları adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulayabilecek.
Sonuç ekranında adayların puanları, yüzdelik dilimleri ve yerleştirmeye esas puanları yer alacak.
LGS 2025 Tercih Takvimi Belli Oldu
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. MEB’in duyurduğu takvime göre:
Tercih başvuruları: 14–24 Temmuz 2025
Yerleştirme sonuçları: 4 Ağustos 2025
1. nakil dönemi: 4–8 Ağustos 2025
2. nakil dönemi: 8–14 Ağustos 2025
Nakil sonuçları: 8 ve 14 Ağustos’ta açıklanacak
Uzmanlar, öğrencilerin tercihlerde yüzdelik dilimlere dikkat etmelerini, rehber öğretmen desteği almalarını ve ilgi alanlarına uygun okul seçimleri yapmalarını öneriyor.