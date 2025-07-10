  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. LGS 2025 Sonuçları 11 Temmuz’da Açıklanacak! Öğrenciler Tercih Sürecine Hazırlanıyor

LGS 2025 Sonuçları 11 Temmuz’da Açıklanacak! Öğrenciler Tercih Sürecine Hazırlanıyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Öğrenciler, sonuçları adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların puanları, yüzdelik dilimleri ve yerleştirmeye esas puanları yer alacak.

 LGS 2025 Tercih Takvimi Belli Oldu

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. MEB’in duyurduğu takvime göre:

  • Tercih başvuruları: 14–24 Temmuz 2025

  • Yerleştirme sonuçları: 4 Ağustos 2025

  • 1. nakil dönemi: 4–8 Ağustos 2025

  • 2. nakil dönemi: 8–14 Ağustos 2025

  • Nakil sonuçları: 8 ve 14 Ağustos’ta açıklanacak

Uzmanlar, öğrencilerin tercihlerde yüzdelik dilimlere dikkat etmelerini, rehber öğretmen desteği almalarını ve ilgi alanlarına uygun okul seçimleri yapmalarını öneriyor.

LGS 2025 Sonuçları 11 Temmuz’da Açıklanacak! Öğrenciler Tercih Sürecine Hazırlanıyor
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp