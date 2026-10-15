Lamine Yamal’ın Sevgilisine RAMS Park’ta Şok! Bozuk Para Krizi Çıkardı

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde RAMS Park’ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın annesi Sheila Ebana ve sevgilisi Inés García, stadyuma giriş sırasında güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı. Tartışmanın nedeni ise García’nın yanında bulunan bozuk paralar oldu.

RAMS Park Girişinde Gergin Anlar

Galatasaray’ın Barcelona’yı ağırladığı karşılaşma öncesinde stadyuma gelen Lamine Yamal’ın annesi Sheila Ebana ve sevgilisi Inés García, güvenlik kontrolünden geçerken sorun yaşadı.

İddiaya göre Inés García, cüzdanında bulunan bozuk paraları stadyuma sokmak istedi. Ancak girişteki güvenlik görevlileri, söz konusu paralarla içeri girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine García’nın Lamine Yamal’ın sevgilisi olduğunu belirttiği, ancak görevlilerin kararından geri adım atmaması üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

Güvenlik Görevlileri YouTuber’dan Yardım İstedi

Olay sırasında stat girişinde bulunan bazı görevlilerin, o anları canlı yayınlayan YouTuber İbrahim Beycanlı’dan yardım istediği belirtildi.

İddiaya göre görevliler, İngilizce bilip bilmediğini sordukları Beycanlı’dan, Inés García’ya stadyuma bozuk para sokulmasının yasak olduğunu anlatmasını rica etti.

Yaşanan gerginlik, karşılaşma öncesinde dikkat çeken olaylardan biri olarak gündeme geldi.

Maçın Ardından Yamal’dan Sevgilisine Jest

Stadyum girişindeki olayın ardından gözler sahaya çevrildi. Galatasaray’ın Barcelona karşısındaki galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede Lamine Yamal da bireysel performansıyla öne çıktı.

Karşılaşmanın ardından maçın adamı seçilen genç futbolcunun kendisine verilen ödülü sevgilisi Inés García’ya teslim ettiği aktarıldı.

Böylece RAMS Park girişinde yaşanan gerginliğin ardından Yamal’ın sevgilisine yaptığı bu jest de gündeme geldi. Genç yıldızın ödülünü sevgilisiyle paylaşması, maçın saha dışındaki dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.