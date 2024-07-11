KYK’daki asansör faciasında karar çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T. tutuklanmıştı.

DAVADA KARAR VERİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı. Sanık sayısının 5’e yükseldiği olayla ilgili görülen davada karar çıktı. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların yanı sıra Zeren Ertaş’ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

5 YIL HAPİS, 2 YIL MESLEKTEN MEN

Savunmaların ardından mahkeme, asansör bakım firması yetkilisi M.B.’ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 TAHLİYE, 1 BERAAT

H.T., R.H.A. ve U.İ. hükümle birlikte tahliye edildi. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.’nin ise beraatına karar verildi.