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Kuzey Kore’den Japon Denizi’nde kıtalar arası balistik füze denemesi

Kuzey Kore’den Japon Denizi’nde kıtalar arası balistik füze denemesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2024 - 10:45

Kuzey Kore’nin, Japon Denizi’ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlattığı duyuruldu

Kuzey Kore, dünyayı tedirgin eden girişimlerine devam ediyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ICBM test atışı yaptığını duyurdu.

“UYGUN BİR ASKERİ EYLEM”

Japon Denizi’ne fırlatılan füzenin “ülkenin stratejik füze kabiliyetine ilişkin son kayıtları güncellediğini ve dünyanın en güçlü stratejik caydırıcılığının modernliğini ve güvenilirliğini ortaya koyduğunu” belirten Kim, “Deneme atışı, son dönemde bölgesel durumu kasıtlı olarak tırmandıran ve Cumhuriyetimizin güvenliği için tehdit oluşturan rakiplere karşı koyma irademizi bildirme amacını tam olarak karşılayan, uygun bir askeri eylemdir.” ifadesini kullandı.

Kim, ülkesinin, “nükleer güçlerini güçlendirme çizgisini asla değiştirmeyeceğini” de vurguladı.

GÜNEY’DEN VE JAPONYA’DAN TEPKİ

Öte yandan, Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze fırlatışının ardından Güney Kore ordusundan açıklama yapıldı.

Güney Kore’nin “Kim Jong-un rejiminin yasa dışı ve pervasız provokasyonunu” kınadığı kaydedilen açıklamada, Kuzey’in bundan sonra alınacak tüm tedbirlerden tamamen sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kore’ye, “çöp balonlarının gönderilmeye devam edilmesi, paralı askerlerin Rusya’ya konuşlandırılması ve nükleer deneme hazırlıkları da dahil olmak üzere Kore Yarımadası’nda ve uluslararası toplumda barış ve istikrara zarar veren tüm eylemlerine derhal son vermesi” çağrısı yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un, “Kuzey Kore’nin provokasyonlarına uluslararası toplumla birlikte güçlü bir karşılık verilmesi” çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Kyodo ajansının haberinde ise balistik füze denemesinin Kuzey’in şimdiye kadarki “en uzun” füze fırlatışı olduğu belirtildi.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen de “Kuzey Kore’nin füze ve nükleer silah geliştirmesi, ulusumuzun ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir, bu nedenle kesinlikle kabul edilemez.” dedi.

Nakatani, ülkesinin konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğinde olacağını belirtti.

ABD’DEN DE TEPKİ GECİKMEDİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD’nin, Kuzey Kore’nin füze fırlatışını şiddetle kınadığı ve bunu, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Bu fırlatışın, ABD personeli, toprakları ya da müttefikleri için acil tehdit oluşturmadığı ancak gereksiz yere gerilimi artırdığı ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, “Kuzey Kore’yi istikrarı bozucu eylemlerine son vermeye ve ciddi bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

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