Kurultay Öncesi YENİ Parti’de Yönetim Değişikliği Gündemde

YENİ Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği kurultay öncesinde parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor. Kurucular Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu’nu bir araya getirecek olan parti yönetimi, tüzük değişikliklerini masaya yatıracak. Yeni düzenlemeyle 80 üyeden oluşan Parti Meclisi’nin üye sayısının 100’ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

YENİ Parti’de kurultay hazırlıkları hız kazanırken, parti yönetiminin yeni döneme ilişkin yol haritası da şekilleniyor. Kuruluş sürecinin ardından ilk büyük kurultayına hazırlanan parti, yönetim yapısında daha kapsayıcı ve katılımcı bir model oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda hafta sonu Türkiye genelinde yapılacak genel başkanlık ön seçimiyle üyeler sandık başına gidecek. 8 Kasım’da 3 binden fazla sandığın kurulması planlanırken, yaklaşık 800 bin parti üyesinin oy kullanması bekleniyor.

PARTİ MECLİSİ’NDE ÜYE SAYISI ARTACAK

Ön seçimlerin ardından YENİ Parti lideri Özgür Özel’in pazartesi günü Kurucular Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda kurultay öncesinde yapılacak tüzük değişiklikleri değerlendirilecek.

Öne çıkan değişikliklerden biri ise Parti Meclisi’nin genişletilmesi olacak. Mevcut tüzükte 80 üyeden oluşan Parti Meclisi’nin 100’ün üzerine çıkarılması planlanıyor.

Yeni yapıda yalnızca milletvekillerinin değil; farklı meslek gruplarından temsilcilerin, sendikacıların ve kendi alanlarında tanınan isimlerin de yer alması hedefleniyor. Böylece parti yönetiminde toplumsal temsilin ve katılımcılığın artırılması amaçlanıyor.

YENİ ÖRGÜTLENME MODELİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Parti yönetiminin üzerinde çalıştığı bir diğer başlık ise yeni örgütlenme modeli olacak. İl, ilçe ve mahalle meclislerinin oluşturulmasıyla farklı kesimlerden vatandaşların siyasi çalışmalara katılması planlanıyor.

Yeni modelde öğretmenler, emekliler, çiftçiler, sendikacılar, gençler, kadın örgütleri ve engellilerin de yer alacağı çalışma grupları oluşturulacak. Bu grupların, partinin Türkiye’ye ilişkin çözüm önerilerini yerel düzeyde anlatması hedefleniyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI ARTIRILACAK

Kurultayla birlikte parti yönetiminde görev dağılımının da yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Şu anda daha çok teknik konularla ilgilenen genel başkan yardımcılıklarının; sağlık, eğitim, dış politika ve çalışma hayatı gibi alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Ayrıca geçmiş dönemde seçim vaatlerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan çalışma grupları ve danışma kurullarının da yeniden hayata geçirilmesi gündemde.

KURULTAYIN SLOGANI: TÜRKİYE YENİLENİYOR

YENİ Parti’nin 14-15 Kasım’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştireceği kurultayın sloganı da belli oldu.

“Türkiye yenileniyor” sloganıyla düzenlenecek kurultayda kuruluş, yeni siyaset ve iktidar temaları ön plana çıkarılacak. Partinin yeni şarkılarının da ilk kez kurultayda tanıtılması bekleniyor