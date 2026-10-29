Küresel piyasaların beklediği karar açıklandı: Fed faizi sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Eylül ayında faiz artırımına giden bankanın son kararı, küresel piyasaların odağında yer aldı.

Fed faizleri değiştirmedi

Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında tutma kararı aldı. Eylül ayında faiz artırımı yönünde adım atan banka, ekim toplantısında mevcut faiz seviyesini korumayı tercih etti.

Karar, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin 10’a karşı 2 oyuyla alındı.

İki üye faiz artışı istedi

Faiz kararına Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack karşı oy kullandı. İki üye, politika faizinin 0,25 puan artırılarak yüzde 4-4,25 aralığına yükseltilmesini savundu.

Federal Reserve issues FOMC statement+1

Fed enflasyon konusunda temkinli

Fed’in karar metninde ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrettiği, iç talebin dayanıklılığını koruduğu ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi. Buna karşın enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Federal Reserve issues FOMC statement

Banka, enflasyonu yüzde 2 hedefine zamanında döndürmek için uygun para politikası adımlarını belirlerken yeni ekonomik verileri değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Gözler enflasyon verilerinde ve aralık toplantısında

Faiz kararının ardından piyasaların odağı, ABD’de açıklanacak yeni enflasyon ve istihdam verilerine çevrildi. Fed, aralık toplantısında atılacak adıma ilişkin kesin bir yönlendirme yapmadı. Enflasyonun yüksek seyretmesi, faiz politikasının geleceğine ilişkin belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

Federal Reserve issues FOMC statement+1

ABD’de enflasyonun seyri ve ekonomik aktivitenin gücü, Fed’in önümüzdeki dönemde faizleri sabit tutma ya da artırma kararında belirleyici olacak.