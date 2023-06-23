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Kurban Bayramı öncesi Muğla’ya tatilci akını başladı

Kurban Bayramı öncesi Muğla’ya tatilci akını başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Haziran 2023 - 15:43

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen tatilciler, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi gözde tatil bölgelerinin bulunduğu Muğla’ya akın etmeye başladı. Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, tatil bölgelerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Tatilciler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi.

Tatilcilerin yolculuğu başladı: Muğla’da 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının ise yüzde 90’a ulaştığı öğrenildi.

Araç kuyruğunun daha da uzayacağı tahmin edilirken, ekipler vatandaşları trafikte oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı uyardı.

Ayrıca Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi Muğla'ya tatilci akını başladı

Kontrol noktalarında 24 saat boyunca denetimler sürecek

Öte yandan Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında ‘Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı’ gerçekleştirildi.

Valilik 75’inci Yıl Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi.

Kurban Bayramı öncesi Muğla'ya tatilci akını başladı

‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’

Kurban Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimleri sürekli olarak devam edecek.

Kurban Bayramı öncesi Muğla'ya tatilci akını başladı

Kurban Bayramı öncesi Muğla'ya tatilci akını başladı

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