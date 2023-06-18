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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam…

Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Haziran 2023 - 12:34

Kurun yükselmesiyle birlikte asgari ücret için 500 dolar formülü rafa kalkarken, hükümetin işçi ve işvereni ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Öte yandan kulislerde konuşulan asgari ücret zammı da belli oldu. İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam…

Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 1

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinenin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı…

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 2

500 DOLAR FORMÜLÜ RAFA KALKTI

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 3

Ancak kurdaki yükseliş sonrası bu vaat rafa kalktı.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 4

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde “Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız” diyerek 500 dolar formülüne kapıyı kapatmıştı.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 5

İŞVEREN VE İŞÇİ KESİMİ ARASINDA 2 BİN TL’LİK FARK VAR

İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL’lik bir fark bulunuyor.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 6

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE’si dikkate alınarak yapılması yönündedir” demişti.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 7

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 8

Yüzde 15’lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 9

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 10

İşçi kesiminin önceliği ise 12 bin lira düzeyleri…

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 11

HÜKÜMETİN TARAFLARI ORTAK NOKTADA BULUŞTURMASI BEKLENİYOR

Hükümetin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi ve işveren temsilcilerini ortak bir noktada buluşturması bekleniyor.

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Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam… - Sayfa 12

Kulislerde ise asgari ücretin yüzde 30’luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

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