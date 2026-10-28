Küçük Emrah’ın Mal Varlığı Gündem Oldu! Yüzlerce Dairesi Olduğu İddia Edildi

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Emrah Erdoğan, çocuk yaşlarda başladığı sanat hayatında hem oyunculuğu hem de şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “Küçük Emrah” adıyla hafızalara kazınan sanatçı, yıllar boyunca müzik ve televizyon projelerinde yer alarak kariyerini sürdürdü.

“Götür Beni Gittiğin Yere”, “Ağla Gözbebeğim”, “Bizi Kimse Ayıramaz” ve “Boynu Bükükler” gibi şarkılarla tanınan Emrah, son dönemde ise serveti ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin iddialarla gündeme geliyor.

Sanatçının uzun yıllar boyunca elde ettiği kazancının önemli bir bölümünü gayrimenkule yatırdığı öne sürülüyor. İstanbul ve Bodrum’da çok sayıda mülkü bulunduğu belirtilen Emrah’ın, yatırımları sayesinde kira geliri elde ettiği iddia ediliyor.

200’den fazla dairesi olduğu öne sürüldü

Emrah’ın sahip olduğu gayrimenkullerin sayısına ilişkin farklı iddialar basına yansıdı. Bazı haberlerde sanatçının 200’den fazla dairesi bulunduğu ileri sürülürken, başka iddialarda bu sayının 300’ü aştığı ifade edildi.

Ünlü şarkıcının taşınmazlarından elde ettiği aylık kira gelirinin ise yaklaşık 300 bin dolar, yani 10 milyon lira olduğu iddia edildi. Ancak sanatçının güncel mal varlığına ve kira gelirine ilişkin bu rakamlar bağımsız biçimde doğrulanmış bilgiler olarak değerlendirilmemeli.

3 milyon dolarlık spor kompleksi iddiası

Emrah’ın gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili gündeme gelen iddialar yalnızca konutlarla sınırlı değil. Sanatçının İstanbul’da bulunan bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, daha sonra aynı binada yer alan 12 dükkânı ve bir dubleks daireyi de mülklerine kattığı öne sürüldü.

Bunun yanı sıra Emrah’ın İstanbul’un Şişli ilçesinde geçmişte 3,5 milyon liraya bir ev satın aldığı, Bodrum’da ise 8 milyon lira değerinde lüks bir villa edindiği yönündeki bilgiler de haberlerde yer aldı. Sanatçının yaz aylarını Bodrum’daki villasında geçirdiği belirtildi.

Söz konusu satın alma bedellerinin geçmiş dönemlere ait olduğu aktarılırken, bu mülklerin bugünkü değerlerine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

300 dairesini sattığı da iddia edildi

Emrah’ın gayrimenkul yatırımları hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise yüzlerce dairesini sattığı yönünde oldu. Bazı haberlerde sanatçının yaklaşık 300 daireyi elden çıkararak daha büyük projelere yöneldiği ileri sürüldü.

Ancak satış iddiasının ne zaman gerçekleştiği, hangi taşınmazları kapsadığı ve satış sonrasında sanatçının elinde ne kadar gayrimenkul kaldığı konusunda net ayrıntılar paylaşılmadı.

Bu nedenle Emrah’ın mevcut mülk sayısı ve toplam serveti hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değil.

2022 yılında aylık geliri 400 bin lira olarak açıklanmıştı

Emrah’ın kazancıyla ilgili geçmişte de dikkat çeken bilgiler gündeme gelmişti. Sanatçının 2022 yılında bir mahkeme sürecinde aylık gelirini 400 bin lira olarak beyan ettiği belirtilmişti.

Aradan geçen yıllarda gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili yeni iddiaların ortaya çıkması, ünlü şarkıcının servetini yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.

Emrah’ın gayrimenkul portföyü, kira geliri ve toplam mal varlığına ilişkin konuşulan rakamlar merak uyandırırken, bu bilgilerin önemli bölümünün iddia niteliğinde olduğu ve güncel durumun kesin olarak bilinmediği belirtiliyor.