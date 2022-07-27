Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak?

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımına odaklandı. Fed’den 75 baz puan faiz artışı beklenirken Jerome Powell’ın sözlü yönlendirmeleri de merak ediliyor.

Piyasaların Fed heyecanı başladı. Bugün Faiz kararını açıklayacak olan Fed’den 75 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına erişilmesinin ardından talebi yavaşlatmak için faiz artırımı silahını kullanan Fed şu an için hedefine ulaşamadı. Fed son toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faizi 1,75’e yükseltmişti.

ABD ekonomisini bekleyen resesyon endişeleri gölgesinde faiz artırımına devam edecek olan Fed, enflasyonu düşürene kadar aksiyon almayı sürdürmesi bekleniyor.