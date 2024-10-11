Kredi kartı limitleri tıkandı! Yapılandırma çözüm olacak mı?

Bu yılın ilk 6 ayında kredi ve kredi borcu nedeniyle takibe düşen kişi sayısında artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için 60 aya varan yapılandırma yapılacağı duyurulmuştu. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde ise faizler düşmeye başladı. Peki konut veya araç alacaklar faiz düşüşü için daha da beklemeli mi? Faizler düştükçe vatandaşın borcu azalacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda kredi kartı ve kredilerle ilgili yeni adımlar atılmış, borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya varan yapılandırma imkanı getirilmişti. Yapılan düzenleme vatandaşın birikmiş borç sorunun çözer mi?

Son dönemde tüketici, konut ve taşıt kredi faizlerinde bir miktar düşüş yaşandığı gözlenmeye başladı. Faizlerin daha düşeceği öngörüldüğünden vatandaşlar kredi ile konut veya araç alımı için beklemeli mi?

‘KREDİ KARTI LİMİTLERİ TIKANDI’

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Son dönemlerde kredi kartı limitleri bir hayli zorlanıyor. Enflasyonist bir ortam var. Çalışanların maaşlarına bir ara zam yapılmadı. Aynı miktar maaşla birlikte alım gücü düşünce bu kredi kartı limitlerinin tıkanmasına yol açtı.

‘VATANDAŞ ALIM GÜCÜNÜ KORUYABİLMEK İÇİN KARTA YÜKLENİYOR’

Faiz oranlarının yüksek olması vatandaşın borcunu katlıyor. Yüzde 5’e yakın kredi kartı faizleri söz konusu. Kümülatif faizle birlikte yıllıkta bu yüzde 60’ı buluyor. Kredi çekmek ve kredi kartı harcamaları aynı sonucu doğuruyor. Vatandaşlar şu anda kendi alım gücünü koruyabilmek için kredi kartlarına ve nakit avansa yükleniyor diyebiliriz.

FAİZLER DÜŞÜNCE BORÇLANMALAR AZALACAK MI?

Faizlerin ilerleyen süreçte düşmesiyle birlikte artık kişiler ihtiyaç kredisi çekerek kredi kartlarını kapatmaya gidecektir. Yüksek limitli kredi kartlarıyla birlikte araç dahi alındığını görüyoruz. Devletimiz bunun önüne geçmek adına bir çalışma yaptı. Özellikle yurt dışı seyahatlerde taksit sınırlaması, lüks tüketime yönelik bazı sektörlere taksit sınırlaması getirilmesi buna örnekti. Faizlerin düşmesiyle birlikte kredi kartı borçluluk oranı azalacaktır.

YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ SORUNU ÇÖZER Mİ?

Kredi kartını ödeyemeyenler, ihtiyaç kredilerini ödeyemeyen bireysel banka müşterileri için bir düzenlemeye gidildi. Bugün bankaya gidilse bireysel kredi çekmek için en fazla 48 ay vadelendirme alınıyorken, şu anda 60 aya kadar yüzde 3.5 faiz oranı üzerinden kredilerde bir yapılandırma söz konusu. Yapılandırma düzenlemesi borcu olanlar için büyük bir avantaj. Kredi kartı limitleri tıkanan, ödeyemeyenler için büyük bir sorun vardı. Kredi kartı borcunun yarısı ödenmedikçe kredi kartı limitleri artırılamayacak.

‘BANKALAR DAHA FAZLA KREDİ VERMEK İÇİN FAİZLERİ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI’

Şu anda yıllık enflasyon yüzde 49’lara geriledi. Merkez Bankası politika faizi ise yüzde 50 seviyelerinde. Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 25 seviyelerinde. Bu demek oluyor ki bir kişi şu anda parasını yüzde 50 ile mevduat faizine bağladığında en az yüzde 25 kazançlı demek oluyor. Bankalar da daha fazla kredi vermek için faiz oranlarını düşürmeye başladı.

GÜNCEL FAİZ ORANLARINDAN BORÇLANMAK MANTIKLI MI?

Şu anda yüksek faiz oranları ile ev, araç almak mantıklı değil. İlerleyen süreçte faizlerin düşeceği öngörülüyor. En erken yılbaşı itibarıyla bir faiz indirimi öngörülüyor. Eğer kredi ile araç veya ev almak için bir aciliyet yoksa gelecek yılın ortaları beklenmelidir. Bir ev yüksek faizle borçlanarak alınırsa faiz oranları düşse dahi yüksek faiz oranı ile borçlanılmış olacak. O yüzden acil değilse kredi çekilerek konut veya araç alımları ertelenirse bu daha iyi olur.”