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Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu duyurdu

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu duyurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mart 2024 - 18:37
Ziraat Bankası eski müdürlerinden Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Kredi kartı ile alışveriş yapmak için son günler” ifadesini kullanarak kredi kartlarına düzenleme gelebileceğini iddia etti.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlere düzenleme geleceği öne sürülürken, tüketiciler, ‘kredi kartına taksit bitecek mi’ sorusunun cevabını merak ediyor.

Ziraat Bankası eski müdürlerinden Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kredi kartlarına düzenleme tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“NİSAN AYINDAN ÖNCE ALIŞVERİŞİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN”

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Babuşcu, “Kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmak için son günler… İhtiyacınız varsa Nisan ayından önce alışverişinizi gerçekleştirin” ifadelerini kullandı.

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KARTLI ÖDEMELER OCAKTA 970,1 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar TL oldu.

KARTLI ÖDEMELERİN 810,9 MİLYAR TL’Sİ KREDİ KARTLARI İLE YAPILDI

Kartlı ödemelerin 810,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 141,1 milyar TL’sinde banka kartları, 18,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.

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