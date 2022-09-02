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Korona bitmeden yeni virüs paniği… Arjantin’de ‘gizemli hastalık’ alarmı

Korona bitmeden yeni virüs paniği… Arjantin’de ‘gizemli hastalık’ alarmı
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02 Eylül 2022 - 13:08

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya Arjantin’den gelen haber ile sarsıldı. Ülkede zatürreye benzeyen gizemli bir hastalık görüldü. Hastalık nedeniyle üç kişi öldü. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

2019’un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Arjantin’den gelen yeni virüs haberi salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Arjantin’de gizemli bir zatürre hastalığı görüldü.

Aynı habere göre, söz konusu hastalık nedeniyle üç kişi öldü. Sağlık yetkilileri 6 kişinin daha ‘kökeni bilinmeyen zatürre’ ile enfekte olduğunu duyurdu.

YENİ SALGIN ALARMI

Ölümler ve ortaya çıkan vakalar yeni bir viral salgın endişelerine yol açtı.

Yetkililer hastalığın görüldüğü kişilere yapılan Covid, ve grip testlerinin negatif olduğunun altını çizdi ve bu durumun yeni bir virüse işaret ettiğini söyledi.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI: NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Tucumán eyaletinin sağlık bakanı Luis Medina Ruiz, hastalığa yakalanan kişilerin yoğun akciğer enfeksiyonu yaşadıklarını ve nefes almada güçlük çektiklerini belirtti.

Söz konusu hastalık ülkenin kuzeybatısındaki Tucumán kentinde özel bir hastanede tedavi gören sekiz sağlık çalışanında görüldü.

Hastalığın sağlık çalışanlarında görülmesinin virüsün yayılma hızının yüksek olabileceğine işaret ediyor olabileceği belirtiliyor.

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