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Kopenhag – Galatasaray maçına İtalyan hakem!

Kopenhag – Galatasaray maçına İtalyan hakem!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Aralık 2023 - 15:01

Şampiyonlar Ligi A Grubu salı günü oynanacak olan Kopenhag – Galatasaray maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

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