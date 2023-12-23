Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
23 Aralık 2023 - 12:49

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları dün akşam yılbaşı yemeğinde bir araya geldi. Dizideki Pembe rolüyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, sahnede dans edip şarkı söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti - Sayfa 1

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen, dün akşam yılbaşı yemeğinde bir araya geldi.

14

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti - Sayfa 2

Taşçıoğlu gecede hem şarkı söyledi hem dans etti.

24

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti - Sayfa 3

Dizideki Pembe rolüyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu gecede sahneye çıktı.

34

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti - Sayfa 4

Ajda Pekkan’ın Hoş Gör Sen şarkısını söyleyen oyuncu, kendisini müziği ritmine kaptırınca çılgınlar gibi dans etti. Davette Evrim Alasya ile Mert Davran da Yalnız Kullar şarkısında oynadı.

44
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ ettiDışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı
Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken’den şikayetçi olduSerkan Uçar, eski eşi Ece Erken’den şikayetçi oldu
Ünlü şarkıcıya ‘Yeşil Kart’ şoku! Beren Saat gitti, Kenan Doğulu gidemediÜnlü şarkıcıya ‘Yeşil Kart’ şoku! Beren Saat gitti, Kenan Doğulu gidemedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şehitler için siyasilerden peş peşe taziye mesajları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapay zeka derbiyi oynattı, maçın skorunu bile açıkladı! Yüzde 55 ihtimal verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken’den şikayetçi oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcıya ‘Yeşil Kart’ şoku! Beren Saat gitti, Kenan Doğulu gidemedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si kendinden geçti! Şarkı söyleyip dans etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mastechef All Star’da son ödül oyunu oynandı! Bakan konuk oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış…
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdiAralık 22, 2023-3:01 pm
Emniyet’te Dilan Polat kriziAralık 22, 2023-3:00 pm
İsrail’in saldırılarda 98 gazeteci öldürüldüAralık 22, 2023-12:49 pm
Dolar milyarderlerinin yeni adresi ortaya çıktı.Aralık 22, 2023-12:48 pm
Yılın ilk 11 ayında 19 bin 931 şirket kapandı!Aralık 22, 2023-12:45 pm
Honda, 2,6 milyon aracını geri çağıracak!Aralık 22, 2023-12:43 pm
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57’ye yükseldiAralık 22, 2023-10:41 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !