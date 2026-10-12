Kızılcık Şerbeti’nde Şok İtiraf! Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu’nun Ayrılığını Anlattı

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, diziden ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarıldığını anlatan oyuncu, kendisinden önce diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun yaşadıklarını da paylaştı. Karakoç, Taşçıoğlu’nun karakterinin öleceğini sette çekim sırasında öğrendiğini söyledi.

CEREN KARAKOÇ DİZİDEN AYRILIŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Kızılcık Şerbeti’nde uzun süre Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Ayşe Arman’a verdiği röportajda diziden ayrılış sürecine ilişkin konuştu. Oyuncu, yeni sezonda devam edeceğini düşündüğünü ve yapımcıyla görüşmesinin ardından tatile çıktığını belirtti.

Ancak tatilde olduğu sırada yapım şirketinden acil olarak çağrıldığını anlatan Karakoç, işine son verildiğini o zaman anladığını söyledi.

Karakoç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kazada öldürüleceğimi bilmiyordum. Yapımcım ‘Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz’ dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar, orada anladım. Benim işime son verildi.”

SİBEL TAŞÇIOĞLU DA SETTE ÖĞRENMİŞ

Ceren Karakoç, röportaj sırasında kendisine yöneltilen sorular üzerine, diziden daha önce ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun yaşadıklarını da anlattı. Karakoç, Taşçıoğlu’nun karakterinin hikâyesinin sona ereceğini sette çalışırken öğrendiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, sektörde benzer durumların başka oyuncuların da başına geldiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Bence sektörel anlamda; yani çünkü bu benim birçok arkadaşımın başına geldi. Sibel Taşçıoğlu da biz setteydik ve bir bölüm sonra karakterin öleceğini sette o gün, sette çekim yaparken öğrendi. O da aynı şekilde yapıma gitti ve bunu orada öğrendi. Bence sektörel anlamda böyle bir şey var.”

Karakoç, diziden ayrılışının son anda kendisine bildirilmesi nedeniyle başka projelerle anlaşma fırsatını da kaçırdığını ve bu durumun kendisini mağdur ettiğini dile getirdi. Oyuncu ayrıca diziden ayrıldığından beri yeni sezonu izlemediğini açıkladı.

NURSEMA KARAKTERİNDEN KALAN İZ: “KAMBURLUK”

Röportajda yalnızca ayrılık sürecini konuşmayan Ceren Karakoç, Nursema karakterini canlandırırken yaşadığı fiziksel zorluklardan da bahsetti. Karakterin ilk sezonlarda sık sık boynu bükük ve kambur bir duruşla görülmesinin zamanla kendi bedenini de etkilediğini söyledi.

Kendisine, “Nursema’dan sana ne kaldı?” sorusu yöneltildiğinde oyuncunun verdiği “Kamburluk” yanıtı dikkat çekti.

Karakoç, karakterin duruşuna uzun süre alıştığını ve günlük yaşamında da zaman zaman aynı pozisyonda durduğunu fark ettiğini belirtti.

“BOYNUMDA KİREÇLENME GİBİ SORUNLAR VAR”

Daha önce boynuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını ifade eden oyuncu, uzun süre aynı şekilde durmanın kendisini etkilediğini söyledi.

Karakoç, “Hayır, boynumla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu ama şu anda kireçlenme gibi sorunlar var” ifadelerini kullandı.

Canlandırdığı karakterin duruşunun fiziksel açıdan kendisini zorladığını belirten oyuncu, “Günün kaç saati sürekli böyle durursanız ister istemez vücutta kalıyor. Hele bir de kambur olunca…” dedi.

Ceren Karakoç, yaşadığı sorunlara rağmen sözlerini iyimser bir şekilde tamamlayarak, “Neyse, onu da atlatırız” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun açıklamaları, Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan ayrılık süreçlerini ve uzun süre aynı karakteri canlandırmanın oyuncular üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.