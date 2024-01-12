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Kızıl Goncalar dizisi için Özcan Deniz RTÜK’e meydan okudu

Kızıl Goncalar dizisi için Özcan Deniz RTÜK’e meydan okudu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ocak 2024 - 16:44
RTÜK’ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin başrollerinden Özcan Deniz sessizliğini bozdu.

FOX TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi için Radyo Televizyon ve Üst Kurulu yayın durdurma kararı vermiş ve mahkeme de onaylamıştı.

Dizi tarikat ve cemaatler bir numaralı hedef haline gelince RTÜK harekete geçmişti.

Başrol oyuncu Özcan Deniz sessizliğini bozdu, RTÜK’e meydan okudu.

Deniz sosyal medya hesabından, “Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak.“ açıklamasını yaptı.

Öte yandan Deniz, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını da açıkladı. Dizinin 22 Ocak’ta yeniden ekranlara geleceği belirtildi.

Özcan Deniz, “22 Ocak’ta yeniden ekranlardayız.” paylaşımını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Dizi, Atatürkçü Levent ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem’in hikayesi yer alıyor. Dizi tarikat ve cemaatlerin bir numaralı hedefi olmuştu.

RTÜK tepkilerin ardından harekete geçti ve inceleme başlattı.

Yayın durdurma kararı verildi ve mahkeme de bu kararı onayladı.

Yapımcı Faruk Turgut, tarikat ve cemaatlerin ele alındığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisine yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı.

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