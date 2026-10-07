Kıyamet kahini yine ortaya çıktı! Covid ve Trump’ın ardından yeni pandemi kehaneti

Daha önce Covid-19 salgınını ve Donald Trump’a yönelik suikast girişimini önceden tahmin ettiğini savunan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, yeni bir pandemi iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Hamilton-Parker’ın özellikle akciğerleri etkileyen bakteriyel bir hastalıkla ilgili açıklamasının ardından Rusya’dan gelen bir ölüm haberi sosyal medyada dikkat çekti. Ancak iki olay arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Kamuoyunda “Kıyamet Kâhini” olarak anılan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, 24 Eylül’de yayımladığı videosunda gelecekte yeni bir salgın yaşanacağını öne sürdü.

Hamilton-Parker, söz konusu hastalığın bakteriyel nitelikte olacağını ve özellikle göğüs ile akciğerleri etkileyebileceğini iddia etti. Açıklamalarının ardından Rusya’nın Sibirya bölgesinden gelen bir ölüm haberi, medyumun tahminlerinin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

YENİ SALGIN İDDİASINDA BULUNDU

Hamilton-Parker, videosunda gelecekte ortaya çıkacağını öne sürdüğü hastalıkla ilgili çeşitli ifadeler kullandı.

İngiliz medyum, yeni salgının bakteriyel bir hastalıktan kaynaklanacağını ve akciğerleri etkileyebileceğini ileri sürdü. Ayrıca kendisini evinde ziyaret ettiğini söylediği iki Tibetli keşişten de bahsetti.

Hamilton-Parker’ın iddiasına göre keşişler, eski metinlerde yaklaşan salgına ilişkin bilgilerin bulunduğunu ve hastalığın tedavisine yönelik bazı yöntemlerden söz edildiğini kendisine aktardı.

Ancak bu anlatımlar medyumun kişisel iddiaları niteliğinde ve bilimsel bir öngörü olarak kabul edildiğine ilişkin doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

RUSYA’DAN GELEN ÖLÜM HABERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hamilton-Parker’ın açıklamasından günler sonra Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk kentinden gelen bir ölüm haberi sosyal medyada gündem oldu.

Irkutsk’taki Anti-Veba Araştırma Enstitüsü’nde çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdikten sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Genç çalışanın 29 Eylül’de hastaneye kaldırıldığı, 2 Ekim’de ise yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Shipilova’nın veba araştırmaları yapan bir kurumda görev yapması, olayın özellikle dikkat çekmesine neden oldu.

Bazı haberlerde genç çalışanın laboratuvarda canlı veba bakterisi bulunan bir tüpü yanlışlıkla kırdığı ve bunun sonucunda pnömonik vebaya maruz kalmış olabileceği ileri sürüldü.

Ancak bu iddianın kesin olarak doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Olayın ardından Shipilova ile temas etmiş olabileceği değerlendirilen yaklaşık 200 kişinin tıbbi gözetim altına alındığı yönünde haberler yayıldı.

Ayrıca enstitüde görev yapan 60’tan fazla çalışanın tesis içerisinde izolasyona alındığı iddia edildi.

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada “Yeni pandemi başladı mı?” sorusunun gündeme gelmesine yol açtı.

Ancak şu aşamada Rusya’daki olayın yeni bir pandeminin başlangıcı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

“KEHANET GERÇEKLEŞTİ” İDDİASI TARTIŞILIYOR

Rusya’daki ölüm ile Hamilton-Parker’ın açıklaması arasında bağlantı kuran paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, iki olay arasında doğrudan ilişki bulunduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Hamilton-Parker’ın açıklamasında belirli bir ülke, belirli bir hastalık, kesin bir tarih ya da belirli bir olay tarif edilmediği için söz konusu tahminin Rusya’daki olayla örtüştüğünü kesin biçimde söylemek mümkün değil.

Ayrıca Shipilova’nın ölüm nedeninin ilerleyen süreçte veba olarak doğrulanması durumunda dahi bu durum, medyumun olayı önceden bildiğini tek başına kanıtlamayacak.

Bu nedenle “kehanet gerçekleşti” şeklindeki yorumların şu aşamada iddia ve yorum düzeyinde değerlendirilmesi gerekiyor.

COVID İDDİASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Craig Hamilton-Parker daha önce Covid-19 salgınıyla ilgili öngörülerde bulunduğunu savunmuştu.

Medyumun 2019 ve 2020 yıllarında yayımladığı bazı videolar, Covid-19 salgınının başlamasının ardından “koronavirüsü önceden tahmin ettiği” iddiasıyla yeniden gündeme getirilmişti.

Hamilton-Parker, söz konusu içeriklerin salgın öncesinde gelecekte ortaya çıkacak büyük bir hastalığa işaret ettiğini savundu.

Ancak bu açıklamaların bilimsel yöntemlerle yapılmış bir epidemiolojik öngörü niteliğinde olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

TRUMP’A SUİKAST GİRİŞİMİNİ DE ÖNCEDEN BİLDİĞİNİ SAVUNDU

İngiliz medyumun adının yeniden gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise Donald Trump’a yönelik 2024 yılındaki suikast girişimi.

Trump, 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramış ve saldırı sırasında sağ kulağından yaralanmıştı.

Hamilton-Parker ise saldırının ardından daha önce yaptığı açıklamalardan birinin Trump’a yönelik böyle bir girişime işaret ettiğini savundu.

Bu olay da medyumun geçmişteki tahminleriyle ilişkilendirilerek gündeme taşındı.

GÖZLER RUSYA’DAN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Rusya’daki olayın ardından asıl dikkat edilmesi gereken nokta, hastalığın kesin nedeninin ve olası temasların sonuçlarının resmi makamlar tarafından ortaya konulması olacak.

Shipilova’nın ölümüne ilişkin soruşturma ve sağlık incelemeleri sonucunda hastalığın kaynağının netleşmesi bekleniyor.

Şu aşamada bir kişinin ölümü ve olası temas vakaları üzerinden yeni bir pandemi başladığı sonucuna varmak için yeterli veri bulunmuyor.

Dolayısıyla Hamilton-Parker’ın yeni salgın iddiası ile Rusya’daki ölüm arasında bağlantı bulunduğu yönündeki değerlendirmeler, mevcut bilgiler ışığında kanıtlanmış bir gerçek değil, sosyal medyada gündeme gelen bir yorum niteliğinde.