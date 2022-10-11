Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan beklenmedik bir haber geldi. Yeni dizisi ‘Kral Kaybederse’ ile seyirciyle buluşmak için geri sayan Tatlıtuğ, diziden ayrıldığını açıkladı.

Son dönemde yaptığı dizilerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla Kral Kaybederse dizisinden ayrıldı. TV100’ün haberine göre Tatlıtuğ’un ayrılığından sonra kimin oynayacağı merak konusu oldu.