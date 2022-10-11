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Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu

Kıvanç Tatlıtuğ’dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu
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11 Ekim 2022 - 13:15

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan beklenmedik bir haber geldi. Yeni dizisi ‘Kral Kaybederse’ ile seyirciyle buluşmak için geri sayan Tatlıtuğ, diziden ayrıldığını açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 1

Son dönemde yaptığı dizilerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla Kral Kaybederse dizisinden ayrıldı. TV100’ün haberine göre Tatlıtuğ’un ayrılığından sonra kimin oynayacağı merak konusu oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 2

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI
Son olarak Beren Saat’le Last Call İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisinde geçiyordu. Tatlıtuğ’un partnerini kimin oynayacağı da merak konusuydu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 3

Ancak son gelen habere göre Kıvanç Tatlıtuğ Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 4
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 5
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 6
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 7
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 8
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını duyurdu - Sayfa 9

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