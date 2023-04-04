Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı!
5 views
04 Nisan 2023 - 15:47

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in 7 yıllık evliliğinden çatırdama sesleri gelmeye başladı. Aile dizisi ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ partneri Serenay Sarıkaya ile güzel bir uyum yakaladı. Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Başak Dizer, “Bir daha olursa boşanırım” dediği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 1

Aile dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Aile dizisi hem konusuyla hem de oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

114

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 2

Sahneleri sadece oynamakla kalmayıp adeta yaşayan çiftin sahneleri Başak Dizer engeline takıldı.

214

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 3

7 yıldır mutlu bir evliliği bulunan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Serenay Sarıkaya nedeniyle sorun yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

314

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 4

Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da çocukları Kurt Efe’yi kucaklarına alan çiftin evliliğinde de sorunlar görülmeye başladı.

414

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 5

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Başak Dizer, “Bir daha olursa boşanırım” dediği iddia edildi.

514

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 6

BAŞAK DİZER’İN KISKANÇLIK KRİZLERİ

Sosyal medyada Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin uyuma hakkında paylaşımlar yapılırken konu Başak Dizer’in kulağına gitti.

614

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 7

İkilinin birbirine yakıştığının farkında olan Başak Dizer ise bu durumdan oldukça rahatsız oldu.

714

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 8

BİR DAHA OLURSA AYRILIRIM

Aile dizisindeki uyumu ve yakınlaşmaları ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Devin ve Aslan çifti performanslarıyla da herkesi kendine hayran bırakıyor.

814

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 9

Aile dizisinde Devin ve Aslan karakterinin öpüşme sahnesi Başak Dizer’i rahatsız etti

914

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 10

Konu hakkında pek çok yorum yapılırken Başak Dizer’in ‘Bir daha olursa ayrılım’ dediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

1014

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 11
1114

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 12
1214

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 13
1314

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı! - Sayfa 14

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünal Karaman’dan ‘Berat Albayrak’ çıkışı! Aylar süren sessizliğini bozduÜnal Karaman’dan ‘Berat Albayrak’ çıkışı! Aylar süren sessizliğini bozdu
CHP’den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren…CHP’den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren…
Sinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldiSinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldi
Antalya’da 4.1 büyüklüğünde depremAntalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF’den son dakika açıklaması! Gaziantep ve Hatayspor’un maçları iptal edilecek mi? Beşiktaş’tan cevap…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünal Karaman’dan ‘Berat Albayrak’ çıkışı! Aylar süren sessizliğini bozdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı! Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YSK üyelerinden ‘deprem bölgesi’ hamlesi! Ziyaret edecekler…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !