Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in 7 yıllık evliliğinden çatırdama sesleri gelmeye başladı. Aile dizisi ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ partneri Serenay Sarıkaya ile güzel bir uyum yakaladı. Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Başak Dizer, “Bir daha olursa boşanırım” dediği iddia edildi.

Aile dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Aile dizisi hem konusuyla hem de oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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Sahneleri sadece oynamakla kalmayıp adeta yaşayan çiftin sahneleri Başak Dizer engeline takıldı.

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7 yıldır mutlu bir evliliği bulunan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Serenay Sarıkaya nedeniyle sorun yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da çocukları Kurt Efe’yi kucaklarına alan çiftin evliliğinde de sorunlar görülmeye başladı.

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Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Başak Dizer, “Bir daha olursa boşanırım” dediği iddia edildi.

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BAŞAK DİZER’İN KISKANÇLIK KRİZLERİ Sosyal medyada Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin uyuma hakkında paylaşımlar yapılırken konu Başak Dizer’in kulağına gitti.

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İkilinin birbirine yakıştığının farkında olan Başak Dizer ise bu durumdan oldukça rahatsız oldu.

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BİR DAHA OLURSA AYRILIRIM Aile dizisindeki uyumu ve yakınlaşmaları ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Devin ve Aslan çifti performanslarıyla da herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Aile dizisinde Devin ve Aslan karakterinin öpüşme sahnesi Başak Dizer’i rahatsız etti

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Konu hakkında pek çok yorum yapılırken Başak Dizer’in ‘Bir daha olursa ayrılım’ dediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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