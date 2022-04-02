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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı
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07 Nisan 2022 - 15:07

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı

Yayınlandığı döneme damga vuran ‘Kısmetse Olur’ yarışmasıyla adını duyuran ve sosyal medyada aktif olan Cansel Çördük iddialı pozlarına yenisini ekledi. Cansel Çördük’ün son hali ve minik bikinisiyle verdiği pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 1

Yeniden ekrana döneceği iddiası gündemde olan ‘Kısmetse Olur’ yarışmasında gelin adayı olarak tanınan ve Arda Turan ile yazışmaların ifşa olan Cansel Çördük değişimiyle gündemde…

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 2

Yurt dışında yaşayan Cansel Çördük son olarak minik bikinisiyle bir pozunu paylaştı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 3

Kısmetse Olur Cansel’in bu halini gören takipçileri kendini tutamadı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 4

Cansel’e “Hiç giymeseydin” diyenler kadar “Eski halin çok iyiydi” diyenler de vardı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 5

Cansel Çördük’ün son halini görenler “Bu halinle yeni Kısmetse Olur’a gel” yorumlarında da bulundu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 6

İşte Cansel Çördük’ün minik bikinili pozu ve sosyal medyayı sallayan kareleri…

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 7
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 8
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 9

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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 10

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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 11

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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 12

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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 13

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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 14

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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı - Sayfa 15
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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı
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