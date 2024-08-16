Kırılmaz televizyon tanıtımında boksöre denk geldiler!

Bir fuar merkezinde ‘kırılmaz ekran’ olarak yapılan ürün tanıtımda ilginç anlar yaşandı. ‘Kırılmaz’ dedikleri ekranın dayanıklığını göstermek isteyen ekip beklenmedik bir durumla karşılaştı. Tanıtım sırasında fuarı gezen bir boksör, ekranın gerçekten kırılmaz olup olmadığını test etmek istedi. Boksörün televizyona attığı sert yumrukla birlikte ekran tuzla buz oldu. Tanıtım ekibi şaşkınlık yaşarken, bu beklenmedik anlar kameralar tarafından kaydedildi.