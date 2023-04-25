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Kim der 56 yaşında diye! Salma Hayek’in bikinili pozlarına yorum yağdı

Kim der 56 yaşında diye! Salma Hayek’in bikinili pozlarına yorum yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2023 - 17:14

Son olarak ‘Magic Mike’s Last Dance’ adlı yapımda yer alan Hollywood yıldızı Salma Hayek, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. İlerleyen yaşına rağmen fit fiziğini kaybetmeyen ünlü isme, hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı ‘Desperado’ filmi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayarak Hollywood’a giriş biletini kazanmıştı.

Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bu evlilikten Mathilde adını verdikleri bir kızı olmuştu.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

50’Lİ YAŞLARDAN MEMNUN

Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50’li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek, şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini de belirtmişti.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle sık sık gündeme gelen 56 yaşındaki Hollywood yıldızı, son olarak 23.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; “Ne zaman kendimi yenilenmiş hissetmek istesem okyanusa atlarım” mesajını yazdı.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

“ASLA YAŞLANMIYOR”

Fit haliyle görenleri kendine hayran bırakan ünlü ismin kısa sürede 1.6 milyon beğeni alan pozlarına; “Yaşı kaç olursa olsun her zaman çok güzel”, “Gençlik halini paylaştın sandım”, “Bu kadın asla yaşlanmıyor” ve “Bazıları Salma’nın yaşına göre harika göründüğünü söylüyor, ama hayır. Salma her yaşa göre harika görünüyor” gibi yorumlar geldi.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

FİT KALMA SIRRI

Öte yandan paylaştığı bikinili fotoğraflarla genç kızlara adeta taş çıkaran Hayek’in fit kalabilmek için basit reçeteler uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Kim der 56 yaşında diye Salma Hayekin bikinili pozlarına yorum yağdı

Mirror’a konuşan Salma Hayek, “Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz” demişti. Bir çocuk annesi Hayek, her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtmişti.

Kaynak:www.milliyet.com.tr

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