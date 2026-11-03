Killa Hakan Yoğun Bakıma Kaldırıldı! Sevenleri Endişeli

Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçının sağlık durumuyla ilgili merak edilen açıklama, avukatı Şükrü Sarıdere’den geldi. Sarıdere, kamuoyunu bilgilendirirken doğrulanmamış haberlerin yayılmaması konusunda da önemli bir uyarıda bulundu.

Rap müziği dünyasının sevilen isimlerinden Killa Hakan’ın yeniden sağlık sorunları yaşadığı haberi, sevenleri arasında endişeye neden oldu. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, beklenen açıklama avukatı Şükrü Sarıdere tarafından gerçekleştirildi.

Avukatından yoğun bakım açıklaması

Şükrü Sarıdere, yaptığı bilgilendirmede Killa Hakan’ın yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu. Sanatçının tedavisinin sürdüğünü belirten Sarıdere, sağlık durumuyla ilgili henüz doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasını istedi.

Killa Hakan’ın sağlık durumunun kamuoyunda yakından takip edildiğini bildiklerini ifade eden avukat, bu süreçte sanatçının ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Asılsız haberlere karşı uyarı

Sarıdere, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan doğruluğu teyit edilmemiş iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni ve kesinleşmiş bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun yine aynı hesap üzerinden bilgilendirileceğini açıkladı.

Avukat ayrıca Killa Hakan’ın sevenlerine seslenerek sanatçı ve ailesi için iyi dileklerin ve duaların eksik edilmemesini istedi.

2022 yılında da yoğun bakımda tedavi görmüştü

Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Haziran 2022’de yoğun bakıma kaldırılan rapçinin sağlık durumunun kritik olduğu açıklanmış, sevenlerinden sanatçı için dua etmeleri istenmişti.

Koronavirüse yakalanmasının ardından sağlık durumunun ağırlaştığı belirtilen Killa Hakan’ın bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerleriyle ilgili sorunlar yaşadığı aktarılmıştı.

30 Haziran 2022’de yoğun bakımdan çıkarıldığı duyurulan sanatçı, Eylül 2022’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zor günleri geride bırakmaya başladığını ifade etmişti.

Sevenleri gelecek açıklamaları bekliyor

Geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındığı haberinin duyulması, Killa Hakan’ın hayranlarını endişelendirdi. Sanatçının tedavisi devam ederken, sevenleri sağlık durumuna ilişkin gelecek yeni ve doğrulanmış açıklamaları bekliyor.