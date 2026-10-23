Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e 5,1 milyon TL ihtarı! Suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticilerinin, partinin kasasından 5 milyon 100 bin TL’yi Yeni Parti’ye bağış olarak aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, söz konusu paranın iadesi için ihtar çektiklerini belirterek ödeme yapılmaması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle kahvaltılı buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında, Yeni Parti’ye aktarıldığını öne sürdüğü 5 milyon 100 bin TL öne çıktı.

5 milyon 100 bin TL için ihtar çekildi

Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve birlikte hareket ettiği eski CHP yöneticilerinin, partiden ayrılmadan önce CHP’nin banka hesabındaki 5 milyon 100 bin TL’yi Yeni Parti’ye bağış olarak aktardıklarını iddia etti.

Söz konusu paranın iadesini talep ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, Yeni Parti’ye bu kapsamda ihtar gönderdiklerini açıkladı.

“Bu hiç ahlaki değil”

Paranın aktarılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, CHP’nin banka hesabının tasfiye edildiğini öne sürerek işlemin etik olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik.

İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir.”

Ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunulacak

Kılıçdaroğlu, ihtara rağmen paranın iade edilmemesi durumunda hukuki süreci başlatacaklarını bildirdi. CHP Genel Başkanı, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Söz konusu para aktarımına ilişkin iddialar ve ihtar sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.