Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce için ilk açıklama geldi.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Barış Manço’nun Halil İbrahim Sofrası adlı şarkısını paylaşarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çağrı yaptı.
İnce’nin, seçimlere 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…” ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, bugün partisinin genel merkezinin önünde yaptığı açıklamada, “Atılan iftiralara, ‘Saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez’ diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum” dedi.