Kılıçdaroğlu’ndan HDP ziyareti sonrası açıklama

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; HDP Eş Genel Başkanlarına Parti Sözcüsü Ebru Günay ve Grup Saruhan Oluç eşlik etti.
Bir saat süren görüşmenin ardından HDP Meclis Grup Yönetim Salonu’nda yapılan ortak açıklamada Kılıçdaroğlu, “Görüşme sırasında kendilerine Millet İttifakı’nın hazırladığı çalışmalarımızı sunduk. Bağımsız yargı, temel haklar ve özgürlükler korunsun, yerel yönetimler üzerinde duruldu. Yerel yönetimlerde kayyum uygulaması olmaması gerektiğini değerlendirdik. Her yerde demokrasiyi savunmalıyız” dedi.
Kılıçdaroğlu sözlerine, “Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM’dir. TBMM’nin varlığı zaten sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Biz milletin sağduyusuna güvenerek buraya getirdiği parlamenterlerle birlikte var olan sorunları çözmeye hazırız ve çözeceğiz. Her sorunun çözüm adresi TBMM’dir” diye devam etti.
‘MİLLETİME SÖZ VERİYORUM BU ÜLKEDE KAVGAYI BİTİRECEĞİM’
Gazetecilerin ilgisine işaret ederek ziyaretin büyük önem taşıdığını gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “13. Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. Milletime söz veriyorum. Kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun. İnsan insandır, başımın üstünde yeri vardır” dedi.
‘KILIÇDAROĞLU: HERKESİN DİLİNE SAYGI DUYACAKSINIZ’
Meclis tutanaklarında yapılan konuşmalardaki Kürtçe ifadelerin “bilinmeyen dil” olarak geçmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “TBMM’de konuşma metninde Kürtçe ifade geçtiği zaman ‘bilinmeyen dil’ yazılıyor. Allah aşkına TRT’nin Kürtçe yayın yapan kanalı var. Binlerce yıldır konuşulan dili neden ‘bilinmeyen dil’ diye yazıyorsunuz. Vicdan sahibi herkese soruyorum. Devlete çifte standart yakışmaz. Herkesin diline saygı göstereceksiniz” dedi.
NEDEN PARLAMENTO’DA GÖRÜŞÜLDÜ?
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt sorununun demokratik çözümünün Parlamento çatısı altında olmasını gerektiğini düşündükleri için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını Meclis’te ağırlamayı tercih ettiklerini ifade ederken, Mithat Sancar da yapıcı bir görüşme yaptıklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Görüşmenin içeriğini kurullarımıza taşıyacağız, ittifak güçleriyle görüşmeyi değerlendireceğiz. Bir iki gün içinde basına bu konuda açıklama yapacağız.”
Ne olmuştu?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.