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Kılıçdaroğlu Bakan’a sosyal medyadan seslendi! ‘Gece panikle bana yazmışsınız…’

Kılıçdaroğlu Bakan’a sosyal medyadan seslendi! ‘Gece panikle bana yazmışsınız…’
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25 Ağustos 2022 - 15:57
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘Borçlarınızı ödemeyin’ çıkışı ardından ‘Dar gelirlilere destek’ paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye sosyal medyadan yanıt verdi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati’nin, kendisine “Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız” söylemine ilişkin ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı bir videoyla vatandaşlara seslenmiş ve vatandaşların bankalar tarafından varlık şirketlerine olan borçlarına yönelik “Avukatlar tarafından aranacaksınız, tehdit edecekler, sakın ödemeyin” demişti.

Kılıçdaroğlu, Nebati’ye yönelik “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…

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