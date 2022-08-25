Kılıçdaroğlu Bakan’a sosyal medyadan seslendi! ‘Gece panikle bana yazmışsınız…’

Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı bir videoyla vatandaşlara seslenmiş ve vatandaşların bankalar tarafından varlık şirketlerine olan borçlarına yönelik “Avukatlar tarafından aranacaksınız, tehdit edecekler, sakın ödemeyin” demişti.

Kılıçdaroğlu, Nebati’ye yönelik “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…