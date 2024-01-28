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Kıbrıs’taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor?

Kıbrıs’taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ocak 2024 - 13:31

Süperstar Ajda Pekkan Kıbrıs’taki lüks villasını sattı. Ünlü şarkıcının 800 metrekarelik lüks dairesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Kıbrıs'taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor? - Sayfa 1

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim bu defa lüks villasıyla adından söz ettirdi.

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Kıbrıs'taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor? - Sayfa 2

Bahçeköy’deki 900 metrekarelik villasını “Anılarımla dolu” diye satmaktan vazgeçen Ajda Pekkan bu arada hayli kazançlı bir gayrimenkul işine imza attı.

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Kıbrıs'taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor? - Sayfa 3

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Süperstar Ajda Pekkan KKTC-Girne’de aldığı 800 metrekarelik lüks dairesini 38 milyon liraya sattı. Paranın bir bölümünü de Bodrum’daki villasının inşaat ve dekoruna harcadı.

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Kıbrıs'taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor? - Sayfa 4

Süperstar bundan böyle yılın 8-9 ayını Türkbükü’nde geçirecek. Evin bitmemiş halini görenler “Saraydan öte” yorumunu yapıyor. Çünkü Pekkan villasının perdelerine kadar titizleniyor, mağaza mağaza geziyor, sıkı pazarlık yapıyormuş.

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