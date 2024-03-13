Kıbrıs’ta tartışma yaratmıştı… Siyah Kalem’e bir ihale daha!

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, TOKİ /Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depreminden sonra yaptığı ihaleleri bilindik şirketlere dağıtmaya devam ediyor. Malatya ve Hatay’da 3 milyar 300 milyonluk deprem konutları ihalesi kazanan Siyahkalem’e bir deprem ihalesi daha verildi. Şirketin merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki konutunun yanında bulunuyor.
5 MİLYAR 200 MİLYON KAZANDILAR!
TOKİ, 9 Şubat 2024 tarihinde ‘Hatay ili Antakya İlçesi 6’ncı bölge 3’ncü etap 856 konut yapılması işi’ başlıklı bir ihale yaptı. İhale, pazarlık usulü yapıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyar 290 milyon lira olan ihaleye 8 firma davet edildi. 1 milyar 956 bin liralık teklif veren Siyahkalem Mühendislik firmasıyla TOKİ 27 Şubat 2024 tarihinde sözleşme imzaladı.
BİR GÜNDE İKİ İHALE
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Cengiz Özdemir’in sahibi olduğu Siyahkalem daha önce Malatya’da 1 milyar 665 milyon, Hatay’da da 1 milyar 670 milyonluk iki deprem ihalesi daha kazanmıştı. Siyah Kalem’in hem Malatya hem de Hatay’da kazandığı iki ihale de aynı gün yapıldı. Malatya’da 500 deprem konut yapılması için düzenlenen ihale 16 Mart’ta 2024 tarihinde yapıldı. Yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren Siyah Kalem büyük depremdeki ilk ihalesini kazanmış oldu. Aynı gün Hatay’da 500 deprem konut yapılması için bir ihale daha düzenlendi. Bu ihaleyi de yaklaşık maliyetin 20 milyon üzerinde teklif veren Siyah Kalem Mühendislik şirketi kazandı. Şirket toplamda 5 milyar 200 milyonluk deprem ihalesi kazanmış oldu.
HER YERDE İMZASI VAR!
Bir dönem sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekli mühendislerinden Güngör Tortop görülen Siyahkalem’in şimdiki sahibi kayıtlarda Ahmet Cengiz Özdemir olarak görünüyor. Şirket, 2013 yılında EPDK’nın Kuzey Irak’tan Türkiye adına doğalgaz alım yetkisi vermesiyle dikkat çekmiş daha sonra aldığı kamu ihlalleri ile anılmıştı. Siyahkalem Mühendislik bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane’de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan paha biçilmez değerde Osmanlı arşivlerinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi firmanın yaptığı işler arasında…İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’de yüzde 61’i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi üzerinde yapılan 1067 konutluk projede de aynı firmanın imzası vardı.
CUMHURBAŞKANININ BASKETBOL OYNADIĞI SAHANIN ÜZERİNİ KAPATTI!
Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden Kangal Termik Santrali de Konya Şeker’le birlikte bu firmaya verildi. Firmanın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şunlar: İstanbul Hoşdere 6. Etap Toplu Konut Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası, Giresun Çotanak Arena, Emlak Konut Gebze Toplu Konut, Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi, Yozgat Sorgun 250 Yataklı Devlet Hastanesi, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Memur Konutları, AFAD Eğitim ve Uygulama Merkezi, İstanbul Finans Merkezi…
Siyahkalem, Ankara’daki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, danışmanlarıyla basketbol oynadığı saray bahçesindeki spor sahasının üzerini kapatmıştı. İhale gizli yapılmış, 10.6 milyon liraya sözleşme imzalanmıştı. Şirket son olarak KKTC Külliye ihalesiyle gündeme gelmişti.