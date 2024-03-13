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Kıbrıs’ta tartışma yaratmıştı… Siyah Kalem’e bir ihale daha!

Kıbrıs’ta tartışma yaratmıştı… Siyah Kalem’e bir ihale daha!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mart 2024 - 13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadığı sahanın üzerini kapatan Ahmet Cengiz Özdemir’e ihale yağıyor. Özdemir’in Siyahkalem’ine Hatay’da 1 milyar 956 milyonluk deprem ihalesi verildi. Şirketin KKTC Külliye ihalesini de ‘deprem’ kılıfıyla kazanması tartışma yaratmıştı.

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