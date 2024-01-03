Kibariye konuk olduğu yayında anlattı!

Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı ve nasıl kurtarıldığını anlattı. Cacığına uyku ilacı atıldığını anlatan ünlü şarkıcı, istismara uğrarken bir kadın tarafından kurtarıldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Kibariye yayında 13 yaşındayken uğradığı istismarı anlattı.

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“CACIĞIMA UYKU İLACI ATMIŞ” Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, “Kötü muameleye maruz kaldın mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kaldım, seneler önce Muğla’da çocuğun biri bana aşık olmuş, saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım, geldiler beni aldılar.

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O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez.”

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BABASININ UYGULADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye, “Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü.

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