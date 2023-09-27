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Kerem ve Icardı’den alay konusu olacak penaltı!

Kerem ve Icardı’den alay konusu olacak penaltı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 10:23

Trendyol Süper Lig’in erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray’ın 36. dakikada kazandığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu pas olarak Mauro Icardi’ye doğru kullandı ancak Icardi’nin vuruşu auta gitti.

Trendyol Süper Lig’in erteleme maçında İstanbulspor ve Galatasaray arasında oynanan maçta yıllar boyunca unutulmayacak bir pozisyon yaşandı.

36. dakikada penaltı kazanan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi’nin yanına gelip topu Arjantinli yıldızın elinden aldı ve beyaz noktanın başına geçti. Herkes penaltıyı Kerem Aktürkoğlu’nun kullanmasını beklerken Kerem penaltıyı pas olarak kullandı ve topu Icardi’nin önüne yuvarladı.

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Mauro Icardi bomboş pozisyonda topu auta gönderince büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

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