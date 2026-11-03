Kendi Merkezine Dönmek: Ruh, Beden ve Zihin Arasındaki Denge

Günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposunda insan, çoğu zaman kendisini ihmal ederek yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Günlük sorumluluklar, çevrenin beklentileri, geçmişten gelen kırgınlıklar ve geleceğe yönelik kaygılar arasında sıkışan birey, zamanla kendi iç sesinden uzaklaşabiliyor. Oysa daha huzurlu ve dengeli bir yaşamın başlangıcı, insanın kendisiyle yeniden bağ kurmasından geçiyor.

Ruh, beden ve zihin arasındaki uyum, kişinin hem kendisini hem de çevresindeki dünyayı daha sağlıklı değerlendirebilmesi açısından önem taşıyor. Kendi merkezine dönmek ise dış dünyanın karmaşasından kaçmak değil, bütün bu karmaşanın içinde kendini kaybetmeden var olabilmeyi öğrenmek anlamına geliyor.

Enerji terapisti Simay Ohara, insanın kendisiyle kurduğu bağın önemine dikkat çekerek ruhsal farkındalık, nötr kalabilme, topraklanma ve meditasyon gibi kavramların kişinin içsel yolculuğundaki yerini ele alıyor.

NÖTR KALABİLMEK, DUYGULARI YÖNETMENİN İLK ADIMI

İnsan ilişkilerinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, başkalarının duygu ve düşüncelerinden etkilenmeden kendi iç dengesini koruyabilmek. Çevremizdeki insanların öfkesi, kaygısı veya olumsuz yaklaşımı zaman zaman bizim de ruh hâlimizi etkileyebiliyor.

Ancak nötr olmak, duygusuzlaşmak ya da yaşananlara karşı kayıtsız kalmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele, olayları kişiselleştirmeden değerlendirebilmek ve başkalarının yaşadığı duyguları kendi iç dünyamızın bir parçası hâline getirmemeyi öğrenmek.

Bir başkasının üzgün olduğunu fark etmek, aynı üzüntüyü taşımak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Başkasının öfkesini anlamak da o öfkeyle hareket etmemizi gerektirmiyor. Kendi sınırlarımızı tanımak ve duygusal ihtiyaçlarımızı göz ardı etmemek, içsel dengenin korunmasında önemli bir rol oynuyor.

TOPRAKLANMA VE KENDİ MERKEZİNE DÖNMEK

Topraklanma, kişinin bulunduğu ana ve bedenine yeniden odaklanmasını sağlayan farkındalık uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Günlük yaşamın yoğunluğu içinde zihnimiz çoğu zaman geçmişte yaşananlara veya henüz gerçekleşmemiş olaylara yöneliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz anı fark etmemizi zorlaştırabiliyor.

Doğada yürümek, ayakların yere temasını hissetmek, nefese odaklanmak ve kısa süreli sessizlik molaları vermek kişinin dikkatini yeniden bulunduğu ana yöneltmesine yardımcı olabilir.

Kendi merkezine dönmek ise kişinin başkalarının beklentileri arasında kaybolmadan kendi ihtiyaçlarını fark etmesiyle mümkün oluyor. İnsan, ne istediğini, ne hissettiğini ve hangi durumlarda kendisini yıpranmış hissettiğini anlayabildiğinde daha sağlıklı kararlar alabiliyor.

FREKANS VE ENERJİ KAVRAMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ

Son yıllarda kişisel gelişim ve spiritüel çalışmaların gündeminde sıkça yer alan kavramlardan biri de frekans. Bilimsel anlamda frekans, bir olayın belirli bir zaman diliminde kaç kez gerçekleştiğini ifade ediyor. Ses ve elektromanyetik dalgalar gibi fiziksel olayların ölçülebilen frekansları bulunuyor.

Günlük yaşamda ise frekans kelimesi çoğunlukla insanların ruh hâlini, düşüncelerini ve çevreleriyle kurdukları duygusal ilişkiyi anlatmak amacıyla kullanılıyor.

Bazı insanların yanında kendimizi daha huzurlu, bazı ortamlarda ise daha gergin hissetmemiz; psikolojik, sosyal ve duygusal etkileşimlerle ilişkili olabiliyor. Bu nedenle kişinin kendi hislerini tanıması ve hangi ortamların kendisini nasıl etkilediğini gözlemlemesi önem taşıyor.

Aura ve enerji alanı gibi spiritüel kavramların ise bilimsel olarak kanıtlanmış fiziksel olgularla aynı şekilde değerlendirilmemesi gerekiyor. Kişisel inançlar ile bilimsel verileri birbirinden ayırmak, kendimizi daha bilinçli tanımamıza katkı sağlayabilir.

ALGIDA SEÇİCİLİK: ZİHNİMİZ NEYE ODAKLANIYOR?

İnsan zihni, çevresinde bulunan çok sayıda uyaranın tamamına aynı anda dikkat veremiyor. Bu nedenle belirli düşüncelere, olaylara veya duygulara daha fazla odaklanabiliyor. Psikolojide algıda seçicilik olarak tanımlanan bu süreç, dünyayı nasıl deneyimlediğimizi de etkileyebiliyor.

Sürekli olumsuzluklara odaklanan bir kişi, günlük yaşamında karşılaştığı olumsuz olayları daha fazla fark edebilir. Bunun yanında olumlu gelişmelere dikkat etmek, hayatın içindeki güzel ayrıntıların daha görünür olmasını sağlayabilir.

Elbette olumlu düşünmek, sorunları görmezden gelmek veya yaşanan zorlukları yok saymak anlamına gelmiyor. Önemli olan, zihnimizin hangi düşüncelerle meşgul olduğunu fark etmek ve olaylara daha dengeli bir bakış açısıyla yaklaşabilmek.

MEDİTASYONLA KENDİNE ALAN AÇ

İçsel farkındalığı geliştirmek için başvurulabilecek yöntemlerden biri de meditasyon. Meditasyonun amacı zihni tamamen boşaltmak veya düşünceleri ortadan kaldırmak değil; düşünceleri yargılamadan gözlemleyebilmek ve dikkati yeniden bulunduğumuz ana yönlendirebilmek.

Gün içerisinde birkaç dakikalık sessizlik, kontrollü nefes çalışmaları veya farkındalık egzersizleri kişinin kendisine zaman ayırmasına yardımcı olabilir.

Bu süreçte kendimize şu cümleyi hatırlatabiliriz:

“Başkalarının duygularını fark edebilirim ama kendi sınırlarımı koruyabilirim.”

Bu yaklaşım, başkalarını anlamaya çalışırken kendimizi ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü sağlıklı ilişkiler kurabilmenin önemli koşullarından biri de kişinin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını tanıması.

KENDİNİ KORUMAK, HAYATTAN UZAKLAŞMAK DEĞİLDİR

Kendi iç dengesini korumak isteyen kişinin insanlardan uzaklaşması, duygularını bastırması veya hayatın akışından kopması gerekmiyor. Aksine, kendisini daha iyi tanıyan birey çevresiyle daha bilinçli ve sağlıklı ilişkiler kurabiliyor.

Geçmişin yüklerini fark etmek, geleceğe ilişkin kaygıları yönetmeye çalışmak ve bugünün içinde kendimize yer açmak bu yolculuğun önemli parçalarını oluşturuyor.

Bazen hayatımızda büyük değişiklikler yapmak yerine durup kendimizi dinlemek bile yeni bir başlangıç için yeterli olabiliyor. Çünkü insanın kendi merkezine dönmesi, dünyadan uzaklaşması değil; hayata daha bilinçli, dengeli ve farkında bir şekilde katılması anlamına geliyor.

Simay Ohara / Enerji Terapisti