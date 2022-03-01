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KENAN DOĞULU İLE UNUTULMAZ BİR HARBİYE GECESİ

KENAN DOĞULU İLE UNUTULMAZ BİR HARBİYE GECESİ
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18 Ağustos 2022 - 13:51

Tüm yaz yaptığı konserlerle sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu özlemle beklenen, bu yazın ilk Harbiye konserinde BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Kenan Doğulu, bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilk Harbiye konserinde coşkuyla karşılandı. Biletlerin haftalar önce tükendiği konserde dinleyiciler, dakikalar öncesinde yerlerini alarak konser boyunca Doğulu’ya eşlik etti. “Bumaya” şarkısı eşliğinde konserine başlayan Kenan Doğulu, en sevilen şarkıları, efsane sahne performansı ve enerjisiyle Harbiye’de müzik şölenine imza attı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun şehrin ortasında yer alan etkileyici atmosferinde bir kez daha Kenan Doğulu şarkıları yankılandı. Alanında usta isimlerden oluşan başarılı orkestrası eşliğinde sahne alan Doğulu, dinleyicilere dans ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Konserde sahneye konuk olan Elif Sanchez, “Kurşun Adres Sormaz Ki” şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe-İspanyolca yeni düzenlemesi “Vuelve”yi Kenan Doğulu’yla seslendirdi.

Kenan Doğulu, Harbiye konserinde ünlü tasarımcı Özgür Masur’un kendisi için özel olarak tasarladığı iki ayrı kostüm ile sahne aldı. Özgür Masur ilk kez bir erkek sanatçı için tasarım yaptı.

Harbiye’deki tüm dinleyicilerin ayakta final yaptığı konserde yoğun istek üzerine bis yapan sanatçı, “Olmaz” ve “Döngel” şarkılarıyla alkışlar eşliğinde konserini tamamladı. Doğulu’yu izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı da vardı.

DENİZBANK AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ  

19 Ağustos Cuma Candan Erçetin

20 Ağustos Cumartesi Cem Adrian

ve

18 Ekim Salı Sertab Erener

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