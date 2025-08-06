KCK YÖNETİCİSİNDEN BAHÇELİ’YE ELEŞTİRİ!

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi Mustafa Karasu, Medya Haber TV’ye yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “umut hakkı” çıkışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan bir mutabakat sonucu olduğunu iddia etti. Karasu, Bahçeli’nin örgütü feshetme çağrısının arkasında durması gerektiğini vurguladı.

“UMUT HAKKI” ÇIKIŞI MECLİS’E TAŞINDI

Karasu’nun açıklamaları, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kapsamını da tartışmaya açtı. Bahçeli’nin “Öcalan örgütü feshetsin, silahlar bırakılsın, umut hakkı devreye girsin” sözlerini hatırlatan Karasu, bu sürecin yalnızca Bahçeli’nin değil, Erdoğan’ın da sorumluluğunda olduğunu savundu.

AÇILIM TİYATROSU MU, YENİ DÖNEM Mİ?

Karasu, “Bu sadece Bahçeli’nin değil, Erdoğan’la yapılan anlaşmanın sonucudur” diyerek açılım sürecinin perde arkasını ifşa etti. Bahçeli’nin Meclis’te Öcalan’a konuşma çağrısı yapması, PKK’nın fesih açıklaması ve teröristlerin sembolik silah bırakma görüntüleri, kamuoyunda “açılım tiyatrosu” yorumlarına neden oldu.

SİYASİ TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

Karasu’nun açıklamaları, çözüm süreci tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bahçeli’nin milliyetçi çizgisiyle çelişen bu süreç, siyasi çevrelerde “taktiksel ittifak mı, stratejik dönüşüm mü?” sorularını gündeme taşıdı.