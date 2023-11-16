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Kazada ölen güvenlik görevlisi Kübra’nın annesi: Evimizin neşesi gitti

Kazada ölen güvenlik görevlisi Kübra’nın annesi: Evimizin neşesi gitti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Kasım 2023 - 17:26

İzmir’de, iş yerinden, kardeşinin kullandığı motosikletle eve dönerken, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çarpmasıyla ölen güvenlik görevlisi Kübra Arslan’ın (27) annesi Ayfer Arslan, “Evimizin neşesi gitti” dedi.

Kaza, önceki akşam saat 23.00 sıralarında, Urla ilçesinde meydana geldi. Kübra Arslan, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM’den, mesai bitiminde kardeşi Murat Arslan’ın (18) kullandığı 35 BIV 201 plakalı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, Urla-İzmir otoyolu EGİAD Kavşağı’na geldiklerinde, yeşil ışığın yanmasıyla Urla yönüne dönüş için hareket eden Arslan’ın kullandığı motosiklete, kırmızıda geçen Bahri Karaca yönetimindeki 35 KZS 91 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Murat Arslan yaralandı, arkasındaki ablası Kübra Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Arslan, Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Arslan’ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenip, ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Arslan’ın tetkiklerinin ardından peş peşe bir dizi ameliyat geçireceği bildirildi. Kübra Arslan’ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından olay yerinden ayrılan hafif ticari araç sürücüsü Bahri Karaca, ertesi gün sabaha karşı polis merkezine gidip, teslim oldu. Polisteki ifadesinde, “Motosiklete çarpmamak için frene bastım ama kazaya engel olamadım. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm” diyen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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URLA’YA 10 YIL ÖNCE TAŞINMIŞ

Kübra Arslan’ın annesi Ayfer, marangozluk yapan babası Aytekin Arslan ve 4 kardeşiyle birlikte 10 yıl önce, daha iyi bir yaşam sürmek için Ankara’dan önce Urla’nın Balıklıova Mahallesi’ne geldikleri, ardından da ilçe merkezine taşındıkları öğrenildi.

‘MUHABBET KUŞUNA ADINI BİLE KOYAMADI’

Kazadan 1 gün önce doğum gününü kutlayan kızının ölümüyle yıkıldığını, sakinleştirici iğneyle ayakta güçlükle durabildiğini söyleyen Ayfer Arslan, “Evimizin neşesi gitti. Bizi artık kim güldürecek? Doğum gününde ona muhabbet kuşu aldım, adını bile koyamadan toprağa girdi. Kızıma çarpan sürücüye, en ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi.

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Kübra Arslan’ın, bugün memleketi Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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