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Katar Kızılayı’ndan Gazze’ye 1 milyon dolar destek

Katar Kızılayı’ndan Gazze’ye 1 milyon dolar destek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2023 - 14:48
Katar Kızılayı, İsrail’in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi’nde hastanelerin acil tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolar tahsis etti.

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