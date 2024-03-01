Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime 26 Kasım 2024 tarihinde 1 gün ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller:

1. Kayseri

Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 26 Kasım Salı günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Taşımalı eğitim, kreşler, anaokulları, okullar, meslek kursları ve özel eğitim kurumları da tatil edildi.

2. Nevşehir

Nevşehir’de, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

3. Ordu

Ordu’nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi:

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde tüm okullar tatil edildi .

. Fatsa ilçesindeki bazı mahallelerde ise okullar tatil edildi.

4. Gümüşhane

Gümüşhane’de, özellikle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde eğitim kurumları tatil edildi.

5. Kastamonu

Kastamonu’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım günü taşımalı eğitime ara verildi.

6. Bolu

Bolu Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

7. Yozgat

Yozgat’ta, gece saatlerinde başlayacak olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime ara verildi.

8. Artvin

Artvin’in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

9. Karabük

Karabük’te, Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildi.

10. Malatya

Malatya’nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde eğitim devam ederken, diğer ilçelerde tatil ilan edildi.

11. Adana

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle daha önce verilen eğitim tatili 1 gün daha uzatıldı.

12. Aksaray

Aksaray’da, etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

13. Samsun

Samsun’da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. İlkadım ilçesi hariç diğer ilçelerde eğitime ara verildi.

14. Niğde

Niğde’de, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Kasım günü 1 gün ara verildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/