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Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2022 - 13:38

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu. Kamu bankaları Emekli maaşları için promosyon tutarlarını belirledi.

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, 500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL, 500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL, 500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL, 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL promosyon verilecek.

SGK’dan yapılan açıklama şöyle:

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

  • 500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,
  • 500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
  • 500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,
  • 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

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Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • TC. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • ING Bank A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
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