Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu. Kamu bankaları Emekli maaşları için promosyon tutarlarını belirledi.
SGK’dan yapılan açıklamaya göre, 500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL, 500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL, 500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL, 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL promosyon verilecek.
SGK’dan yapılan açıklama şöyle:
Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
- 500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,
- 500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
- 500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,
- 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL
3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- TC. Ziraat Bankası A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- ING Bank A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.