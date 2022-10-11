Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu. Kamu bankaları Emekli maaşları için promosyon tutarlarını belirledi.

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, 500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL, 500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL, 500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL, 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL promosyon verilecek.

SGK’dan yapılan açıklama şöyle:

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL ,

, 500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL ,

, 500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL ,

, 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.