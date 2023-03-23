Kahramanmaraş’ta 5.3 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre 12:19’da Kahramanmaraş Göksun merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12:23’te de 4.0, 13:04’te ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12:19’da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre. Deprem çevre illerde de hissedildi. Saat 12:23’te de yine Göksun’da 4.0, 13:04’te ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş’taki 5.3’lük depreme ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı. Sezer Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

CNN Türk Deprem Danışmanı Prof Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş’taki son depremi değerlendirdi. Ersoy’un değerlendirmesi şu şekilde:

“BU BİR ARTÇIDIR, NORMAL SAYILABİLİR”

Maraş bölgesinde art arda depremler zaten oluyor. Artçı depremler çevresinde ele alınmalı.4’ün üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 5.3 normal sayılabilir. Büyük ihtimalle bu bir artçı. 6’ya kadar artçılar rahat çıkabilir. Ana şoklar çok büyük. Hep 4 büyüklüğünde gitmeyecek. Zaman zaman büyük depremler olabilir 5.3 gibi. Yorgun olan binalar, hasarlı binalar 5.3’te gidebilir. Bina yıkılmadan, enkaz haline gelmeden önce etrafının çevrilmesi gerekiyor. 5.3’lük Deprem sokakta bile rahatlıkla hissedebileceğiniz bir deprem. 5.3’lük bu deprem can kaybına bile neden olabilir. Sığ depremlerin enerjisi yüzeyde daha çok hissediliyor. Daha şiddetli oluyor etkisi. 7 kilometre olması önemli.

“HERHANGİ BİR YIKIM YA DA YARALI İHBARI GELMEDİ”

DHA Muhabiri Ömer Koç, Kahramanmaraş Göksun’daki 5.3’lük depremin ardından bölgedeki son durumu paylaştı. Ömer Koç’un aktardıkları şu şekilde:

İlk tespitlere göre yıkım ya da yaralı ihbarı gelmedi. Yüzeye yakın olması nedeni ile çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar paniğe kapıldı. Biz merkezdeyiz, haliyle burada da hissedildi. İnsanlar dışarıda şu an. Panik hali geçti. Araçlar normal seyrinde ilerliyor, Trafik yok.