Kadir İnanır’ın Vasiyetine İtiraz! Levent İnanır’dan Çok Konuşulacak Sözler

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vasiyeti ve mirasına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından, yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Levent İnanır, vasiyetin dayısının gerçek iradesini yansıtmadığına inandığını belirtirken, sanatçının yaklaşık 5 milyon dolar civarında birikimi bulunduğunu öne sürdü.

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Kadir İnanır, vefatının ardından bu kez mirası ve vasiyetiyle gündeme geldi. Sanatçının mal varlığının kime bırakıldığına ilişkin tartışmalar sürerken, aile cephesinden gelen açıklamalar da kamuoyunun dikkatini çekiyor.

“Ben o vasiyete inanmıyorum”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, katıldığı bir programda dayısının vasiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dayısını yakından tanıdığını belirten Levent İnanır, açıklanan vasiyetin sanatçının gerçek iradesini yansıttığına inanmadığını söyledi.

Dayısının geçmişte kendisine vekâlet vermek istediğini öne süren Levent İnanır, hastanede aralarında geçen bir konuşmayı da anlattı. İnanır, dayısına olası bir vefat durumunda sahip olduğu toprakların ne olacağını sorduğunu, Kadir İnanır’ın ise kendisine “Vekâletim sende” yanıtını verdiğini iddia etti.

Levent İnanır, bu konuşmanın ardından vekâleti kabul etmediğini ve dayısının konuyu daha sonra konuşmak istediğini öne sürdü. Açıklamasında, “Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil” ifadelerini kullandı.

Yeğeninin bu sözleri, vasiyetin hazırlanma sürecine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak vasiyetin geçerliliği ve Kadir İnanır’ın iradesini yansıtıp yansıtmadığı konusunda nihai bir hukuki karar bulunduğuna ilişkin haberde bilgi yer almadı.

Kadir İnanır’ın serveti için 5 milyon dolar iddiası

Levent İnanır’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise Kadir İnanır’ın mal varlığı oldu. Yeğen İnanır, usta oyuncunun yaklaşık 5 milyon dolar civarında birikimi bulunduğunu ileri sürdü.

Kadir İnanır’ın hastalık dönemindeki hastane masraflarının söz konusu birikimin yanında oldukça düşük kaldığını savunan Levent İnanır, dayısının ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ancak yaklaşık 5 milyon dolarlık servet iddiası, Levent İnanır’ın açıklamasına dayanıyor. Kadir İnanır’ın toplam mal varlığının kesin miktarı ve mirasa konu olan tüm varlıkların kapsamı hakkında doğrulanmış ayrıntılar paylaşılmış değil.

“Bazı yeğenlerine bir kalem bile bırakmamış”

Levent İnanır, açıklamalarında Kadir İnanır’ın aile ilişkilerine de değindi. Dayısının ailesine bağlı bir insan olduğunu söyleyen yeğeni, bazı aile üyelerinin vasiyette yer almamasını eleştirdi.

Levent İnanır, özellikle dayısının yakınlık gösterdiğini belirttiği bazı yeğenlerine herhangi bir mal varlığı bırakılmadığını öne sürerek, “Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” dedi.

Kadir İnanır’ın evlenmemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Levent İnanır, dayısının güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini ileri sürdü. Bu açıklamalar da yeğeninin kişisel değerlendirmeleri olarak gündeme geldi.

Hastalık sürecine ilişkin ihmal iddiası

Miras tartışmalarının yanı sıra Kadir İnanır’ın hastalık dönemindeki bakım süreci de gündeme geldi. Levent İnanır, dayısının tedavisi ve sonrasındaki süreç hakkında eleştirilerde bulundu.

2025 yılında yaşanan hastane tedavisinin ardından Kadir İnanır’ın eve döndüğünü ve sonrasında zatürre geçirdiğini anlatan Levent İnanır, bakım sürecinde ihmal yaşandığını düşündüğünü söyledi.

Yeğen İnanır, “Kadir dayıma iyi bakılmadı. 2025’te hastanedeki tedavisi sırasında yürürken, eve gittikten sonra zatürre oldu. Evde kim varsa bu konuda ihmali olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Levent İnanır’ın iddialarını yansıtırken, bakım sürecinde ihmal bulunduğuna ilişkin bağımsız bir tespit veya kesinleşmiş bir karar haberde aktarılmadı.

Jülide Kural’dan dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır’ın yaklaşık 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da daha önce miras tartışmalarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Kural, yaşadığı acıya dikkat çekerek konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirtmişti.

“Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım” diyen Kural, Kadir İnanır’ın hayatı boyunca ailesine destek olduğunu ifade etmişti.

Kural ayrıca usta oyuncunun vasiyetine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak hukuki sürecin işleyeceğini söylemişti. Kadir İnanır’ın mezarını kendisinin yaptırdığını da açıklayan Kural, sanatçının hatırasına yakışır bir dil kullanılması gerektiğini dile getirmişti.

Vasiyet duruşması 17 Aralık’a ertelendi

Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunmasına ilişkin duruşmanın, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte miras konusundaki hukuki sürecin önümüzdeki dönemde de gündemde kalması bekleniyor.

Levent İnanır ise dayısının arşivini korumak ve sanatçının hatırasını yaşatmak amacıyla bir müze açmak istediğini açıkladı. Kadir İnanır’ın ödüllerinin, saatlerinin ve arşivinin sergileneceği bir müze kurmayı planladığını belirten yeğeni, buradan elde edilecek geliri kız çocuklarının eğitimine destek olmak için kullanmayı düşündüğünü söyledi.

Kadir İnanır’ın vasiyeti, serveti ve hastalık dönemine ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gözler hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağına çevrildi. Tarafların açıklamaları arasındaki farklılıkların netleşmesi için yargı sürecinin sonucu ve doğrulanmış bilgiler önem taşıyor.